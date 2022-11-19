Телеведущая Татьяна Судец проиграла в казино квартиру и 14 автомобилей

Татьяна Судец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для многих зрителей Татьяна Судец остается эталоном настоящей телеведущей старой школы – улыбчивая, обаятельная и сдержанная. Она вела программу «Время» и любимый многими зрителями «Огонек», в образе «тети Тани» каждый вечер желала спокойной ночи всем малышам страны. А в это время в жизни звезды телевидения бушевали страсти почище голливудских. Из-за пристрастия к азартным играм Судец проиграла в казино квартиру и 14 машин. Об этом она рассказала в эфире шоу Андрея Малахова «Малахов».

Диктор Центрального телевидения стала игроманкой после трагической гибели сына. Много лет назад 24-летнего парня вывезли в лес, убили и закопали тело в щебень. Татьяна с трудом пережила эту потерю. Она долго верила, что ее сын жив - просто скрывается где-то. Но чуда не случилось.

Чтобы отвлечься, телеведущая начала играть в казино. И постепенно втянулась. Да так, что проиграла все, что у нее было.

«Да, я выиграла и проиграла 14 машин. Еще была однокомнатная квартира. Но предпочитаю говорить, что оставила их», – призналась Судец.

Близкие были в ужасе от ее пристрастия. Телеведущая начала занимать деньги на игру у знакомых. Правда, всегда старалась отдавать долги.

«У меня правило с детства: если взяла в долг, то отдай», - рассказала Судец.

Сын телеведущей Андрей трагически погиб. Фото: кадр видео.

Татьяна говорит, что избавиться от зависимости ей помогло ограничение игорного бизнеса в России. Если бы этого не случилось, страшно даже представить, что с нею было бы сейчас. По словам Судец, уже много лет она не вспоминает об азартных играх. Всё своё свободное время Татьяна уделяет семье. У нее есть дочь Дарья, подрастают трое внуков.

Ранее Татьяна Судеец уже рассказывала о трагической гибели сына. Его не стало в 1992 году. Андрей отправился с другом в его загородный дом. Там приятель бросил сына телеведущей в компании незнакомых людей. Те решили ограбить парня и начали избивать его.

«У него 14 ребер было сломано. Они сняли с него всю одежду, забрали деньги. Забили его до смерти, а потом закопали под грудой щебня. Я была на судебном процессе. Пыталась выяснить, зачем они это сделали? А они боялись, что если оставят сына в живых, он их убьет», - рассказывала телеведущая.

Андрея нашли только спустя месяц после смерти. Все это время Татьяна места себе не находила.

«Я помню, как ехала с работы, и у меня начали течь слезы. Просто так, я не понимала, что происходит. Когда вернулась домой, узнала, что сын куда-то уехал. Потом прошла ночь, еще один день, второй, а он так и не появился. Его нашли только через месяц», - вспоминала Судец.

Забыться ей помогала работа. Татьяна не могла позволить себе показать на людях, как ей тяжело.

«Коллеги смотрели на меня и шептались: «Смотри-ка, улыбается. Даже смерть сына ее не тронула». А я и правда улыбалась. Заходила в кадр и старалась забыть все, что произошло», - говорила звезда.

Чтобы отвлечься, она начала играть на автоматах. Много выигрывала, но еще больше проигрывала.

Татьяна с первым мужем, отцом Андрея. Фото: кадр видео.

Каждый день она приезжала на работу, снималась в нескольких передачах, а после отправлялась в зал с игровыми автоматами.

«Дома я плакать не могла, там была моя мама. Она тоже очень переживала. На работе тоже нельзя было рыдать. Именно поэтому я садилась за эти автоматы, бездумно жала на кнопку и плакала», - рассказывала Судец.

Тогда телеведущая была замужем за своим третьим мужем, но этот брак был несчастливым – супруг Михаил был алкоголиком. Первые два ее брака так же оказались неудачными. С первым мужем, отцом Андрея, она разошлась вскоре после свадьбы. Телеведущая признавалась, что не любила его, и их брак был ошибкой. Второй супруг телезвезды пристрастился к бутылке и зачастую вел себя неадекватно. Они расстались после семи лет семейной жизни. Третий муж Судеец также не смог побороть пристрастие к спиртному. Он умер в 1995 году, через три года после убийства сына телеведущей. После этого Татьяна больше не выходила замуж.