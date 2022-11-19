В Канаде ничего не могут сделать с крайне брезгливым почтальоном

Почтовый ящик расположен в полуметре над крышкой мусорного контейнера

Житель Торонто Сэм Мутасами обратился к руководству канадской почты с жалобой на то, что почтальон отказывается доставлять ему корреспонденцию.

Проблема заключается в том, что его почтовый ящик расположен в полуметре над крышкой мусорного контейнера. При этом, по словам самого Мутасами, дотянуться до почтового ящика можно без проблем, а контейнер с мусором всегда закрыт.

– Ящик находится на уровне моего плеча, до него очень легко дотянуться, открыть его или даже просто оставить письмо снаружи, – возмущен канадец.

Однако факт остается фактом – почтальон упрямо игнорирует дом Мутасами, пишет CTV News.

Мужчина рассказал, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как почтальон приближается к «мусорно-почтовой» конструкции, достает телефон, делает несколько снимков и уходит.

По утверждению Мутасами, раньше подобных проблем не было, и почта исправно попадала в ящик, что изменилось теперь – он понять не может.

В Canada Post заявили, что в курсе происходящего, но комментировать ситуацию отказались. Вместе с тем, у Мутасами есть всего две недели на разрешение спора, поскольку, согласно правилам, по истечении этого срока вся недоставленная корреспонденция будет возвращена отправителям.