Американка, ставшая самой молодой женщиной-миллиардером, сядет в тюрьму

Холмс признали виновной в мошенничестве и обмане инвесторов Фото: REUTERS

Элизабет Холмс, основательница стартапа Theranos, которая в 2014 году стала самой молодой женщиной-миллиардером в США, следующие 11 лет проведет в тюрьме. Такое решение принял федеральный суд в Калифорнии.

Холмс признали виновной в мошенничестве и обмане инвесторов. После длительного разбирательства жюри присяжных вынесло положительный вердикт по 4 из 11 инкриминируемых ей обвинений.

Компания Theranos, основанная в начале 2010-х годов, обещала в скором времени выпустить чудо-прибор, способный по одной капле крови человека определить огромное количество заболеваний, включая рак. Причем на ранних стадиях, с высочайшей долей достоверности и без дорогих обследований.

Неудивительно, что возможное появление подобного приспособления было признано очень перспективным, и к Холмс, которую начали называть «Стивом Джобсом в юбке», потянулись инвесторы.

Уже в 2015 году личное состояние Холмс, копировавшей стиль управления и гардероб основателя Apple Стива Джбса, оценивалось в $4,5 миллиарда, а стоимость Theranos на пике популярности, достигала $9 миллиардов. Глава компании без устали рассказывала, что прибор уже почти готов, остались последние штрихи и испытания.

Все рухнуло после того, как дотошный журналист Джон Карейра из Wall Street Journal опубликовал результаты своего расследования, которое вел не один год. На поверку компания Theranos оказалась пустышкой, Элизабет Холмс мошенницей, а инвесторы, среди которых было немало громких фамилий, жертвами обмана.

Во время последнего слушания по делу Холмс попыталась разжалобить судей, со слезами на глазах заявив, что она крайне сожалеет о случившемся, а обманывала людей она просто потому, что боялась признаться в неудаче. На что судья Эдвард Давил ответил ей: «Неудача – это нормально. Но неудача из-за мошенничества – это не нормально»