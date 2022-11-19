Искусственный интеллект счел видео с метеоритным дождем порнографическим

12-часовое лишение доступа к странице астроном пережил бы без проблем, но вот для того, чтобы восстановить доступ, злополучный ролик нужно было удалить Фото: REUTERS

Еще одно подтверждение несовершенства систем искусственного интеллекта для модерации контента соцсетей: шестисекундный ролик с падающими метеоритами система проверки Twittter признала «слишком откровенным» и лишила опубликовавшую его женщину-астронома доступа к странице.

Мэри Маккинтайр из британского Оксфорда пожаловалась на то, что размещенный ею ролик с метеоритным дождем был скрыт от пользователей, а ее саму отправили в бан за «откровенный контент».

12-часовое лишение доступа к странице астроном пережил бы без проблем, но вот для того, чтобы восстановить доступ, злополучный ролик нужно было удалить, а это означает автоматическое признание вины, пишет The Guardian.

Больше всего Маккинтайр, боялась, что в результате подобных действий ее руководству моет прийти сообщение о ее «противоправных» поступках в Сети. Ей же, как человеку периодически работающему с детьми, подобное пятно на репутации было совершенно не нужно.

– Это просто безумие какое-то... Мне совершенно не улыбается иметь в личном деле запись о том, что я распространяла порнографию - когда на самом деле я ничего подобного не делала, – рассказала астроном.

В конце концов, после вмешательства СМИ правда восторжествовала, и Маккинтайр вновь получила доступ к своей странице. На это у нее ушло почти три месяца.

Примечательно, что у коллег астронома, опубликовавших по ее просьбе ту же видеозапись, никаких проблем не возникло. Видимо к тому времени искусственный интеллект счел себя удовлетворенным.