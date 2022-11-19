АВТОВАЗ и Иран – есть ли перспективы у такого сотрудничества?

О конкретных предложениях от Ирана по созданию совместного предприятия пока не слышно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АВТОВАЗ работает со всеми конструктивными предложениями, которые поступают, рассказал глава компании Максим Соколов в кулуарах форума «Транспорт России». Он говорил об Иране, но отметил, что это не единственное предложение о сотрудничестве среди дружественных стран, которое сейчас изучает российский производитель.

Своими мыслями по этому поводу поделился главный редактор популярного и авторитетного автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков:

- О конкретных предложениях от Ирана по созданию совместного предприятия я пока не слышал. Максим Соколов на этот вопрос отвечает весьма расплывчато, что да, рассматриваются любые варианты сотрудничества, которые могут быть выгодны АВТОВАЗу. Но в чем может выражаться такое сотрудничество? Поставлять автомобили в Иран невозможно – страна свой рынок защищает. Экспортировать туда моторы – тоже не ясно зачем. Тогда совместное предприятие по выпуску чего? Если какие-то комплектующие выпускать, которые Иран уже умеет делать, тогда это интересно Ирану, потому что мы фактически замещаем один импорт другим, но производим эти комплектующие на каком-то совместном предприятии, у нас. Возможно, получится сэкономить. Что, например? ABS? Ну АВТОВАЗ не должен выпускать ABS, он должен такие системы покупать у кого-то.

Поэтому, что такое СП АВТОВАЗа с какой-то иранской компанией, я плохо себе представляю. Хотя чисто теоретически всё возможно. Если есть выгода, если можно сэкономить, производя здесь, а не закупая в других странах – наверно, смысл есть.