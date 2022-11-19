Больше не скрываются: Кристина Асмус зацеловала любовника у всех на глазах

Как и многие звезды, артистка поначалу интриговала Фото: Соцсети

Спустя два года после развода бывшая жена Гарика Харламова явила публике нового избранника - актера Романа Евдокимова, который младше неё на шесть лет (ей - 34, ему - 28). Хотя новым его вряд ли можно назвать: как признавалась Кристина Асмус в одном из интервью вскоре после расторжения брака, она счастлива в отношениях уже не один год. Похоже, роман Асмус закрутила, еще будучи замужем, и на первых порах молодому воздыхателю пришлось довольствоваться статусом любовника.

А теперь любовь с Евдокимовым актриса демонстрирует и на сцене: недавно прима Театра Ермоловой, как в кулуарах называют Асмус, привела сердечного друга в труппу - вместе с ней Роман играет в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда". Она - молодая замужняя купчиха Катерина Измайлова, он - приказчик Сергей Калинин, к которому Измайлова воспылала страстью. И эту страсть к восторгу поклонников актеры на днях продемонстрировали перед полным залом: Асмус, запрыгнув на руки к любовнику, зацеловала его у всех на глазах. "Красивая пара! И больше не надо скрываться", - одобрили в соцсетях.

Между тем, у Кристины и Романа, похоже, все серьезно. По словам актрисы, она пребывает в "абсолютной любви" и даже познакомила избранника с восьмилетней дочерью Настей. Долгое время Асмус скрывала имя бойфренда, однако, после того, как их на праздновании ее дня рождения папарацци засняли их объятия, отпираться стало бессмысленно.

Как и многие звезды соцсетей, артистка поначалу интриговала, показывая Евдокимова по частям: то руку, то часть лица, по которой никак не определить хозяина. Но недавно любовник все-таки появился на странице Асмус в полный рост. И хотя фото было со спины, внимательные подписчики узнали Романа по куртке с примечательным принтом.

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