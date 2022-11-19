Минобороны России продемонстрировало работу «Искандеров»

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров

Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Практика СВО доказала: они незаменимы на поле боя. Смелость и профессионализм — вот две главные черты, которые помогают нашим артиллеристам всегда быть на высоте и громить противника в любых условиях.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

Сбить ракеты «Искандера» сложно: в арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.

«Искандеры» находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска – поддержку. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство.

Скрытные, мощные и недосягаемые для противника: за все время специальной военной операции комплексы «Искандер» не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. Успешные пуски и уничтоженные цели тому подтверждение. И укрыться от их ракет сегодня не в состоянии ни один противник.

Непобедимый и сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем ракетных войск и артиллерии. Вот его обращение:

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны!

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии, чья многовековая героическая история неразрывно связана с ратной летописью нашей страны.

Ракетчиков и артиллеристов всегда отличали высокое мастерство, исключительное мужество и отвага.

Сегодня, принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки.

Уверен, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии будут и впредь вносить весомый вклад в защиту национальных интересов России.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, больших достижений во имя Отечества!»