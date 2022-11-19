Господин, сбрехавши

В качестве "укроэксперта" выступил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, и до того отметившийся несколькими бредовыми заявлениями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сдохшая у соседа корова дает нынешним украинцам чувство глубокого морального удовлетворения. Именно из этого постулата исходило Министерство иностранных дел Украины, отреагировав на заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто, что принятые ЕС антироссийские санкции не нанесли российской экономике ожидавшегося ущерба, зато привели к рецессии в самой Европе. Ведомство Дмитро Кулебы не могло оставить без внимания такой "кремлевский нарратив" и решило дать решительный отпор. В качестве "укроэксперта" выступил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, и до того отметившийся несколькими бредовыми заявлениями.

Николенко сообщил, естественно, в первую очередь, приунывшим от нынешних реалий украинцам, что все совсем не так плохо и даже хорошо, потому что после введения санкций в России:

- падение ВВП от 5,5 до 9%

- снижение оборота торговли товарами и услугами – 30-35%

- сокращение экспорта нефти в страны ЕС – на 90% до конца 2022 года

- выход из российского рынка около 1000 иностранных компаний, которые обеспечивали 40% ВВП

- инфляция на уровне 22%

- невозможность импорта технологий и комплектующих

- значительный спад производства

- и т.д.

В общем, сделал вывод Николенко, западные санкции уничтожили российскую экономику, и надо еще немного затянуть пояса, чтобы одержать над "русней" победу и "запануваты". Сказать, что Николенко "сбреше" и недорого возьмет – это даже не про данный случай. Ни одно из его высказываний не имеет к реальности никакого отношения.

Ведь падение ВВП в России по итогам года по оценкам специалистов вряд ли составит более 3%. А по оценке вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова спад ВВП может составить и 2,9%. Все западные агентства и эксперты буквально застыли в изумлении, обнаружив, насколько устойчивой оказалась российская экономика. А вот на Украине ВВП буквально рухнул. Сначала говорили про 35%, сейчас оценки приблизились к реалистичным, и речь идет уже о 39%. По факту же вряд ли будет меньше 45%. И это при том, что в ВВП Киев записывает сейчас все кредиты и гранты, которые он получил с Запада. Кстати, если Николенко считает значительным реальный спад производства в России 1,8%, может, расскажет, какой на Украине?

Аналогичная ситуация и с инфляцией. Реальная в России по итогам 2022-го составит 12,6 (по данным Росстата), а глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в реальности может быть от 12% до 12,4%. Конечно, много. Но в нынешних условиях, да еще если учесть, что сводная инфляция в ЕС примерно такая же и по итогам года может достичь 11%, а в некоторых странах-членах Евросоюза уже за 20%.

Примечательная ситуация с иностранными компаниями. По мнению Николенко, их вклад в ВВП России составлял около 40%. Тогда почему и по какой украинской арифметике в результате их ухода ВВП нашей страны снизится по итогам года всего лишь на 2,9%? С этими компаниями все, вообще, обстоит чуть ли не наоборот. Да, экономика России понесла определенный ущерб от их ухода. Но по многим отраслям, особенно, в сфере обслуживания их заместили российские компании, и население не так уж и потеряло. Зато сами эти компании от своего демарша потеряли от 200 до 240 (по разным оценкам) миллиардов долларов и сейчас стараются залатать бреши в своих бюджетах. Многие из них, кстати, осознали, что "погорячились" и сейчас стараются вернуться на российский рынок, зачастую, под новыми названиями и с новыми брендами.

Про нефть и говорить нечего. Спад экспорта российской нефти в ЕС, скорее всего, приснился Николенко идеологически-эротическом кошмаре. В реальности страны Евросоюза купили по данным за январь-август на 8,2% больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении за счет подорожания Россия получила от стран ЕС за проданную им нефть в полтора раза больше, чем в 2021-м – 41,6 млрд. долларов против 29,3 млрд. С сентября страны ЕС и США стали покупать российскую нефть еще активнее. А США даже попросили не вводить пока для их танкеров ограничения, которые ЕС в виде санкций станет применять с 5-го декабря.

Но на таких "мелочах" Николенко не стал не только концентрировать внимание, но и постарался не заметить. Зачем, если они мешают ему объяснять, что если "у нас плохо, то у соседа все еще хуже. И даже корова сдохла", хотя эта самая корова у всех на глазах ходит по лужку и жует травку. Это уже даже не "господин, соврамши", а просто "господин, сбрехавши".

Честное слово, Киев все больше напоминает то анекдотическое племя дикарей на тропическом острове, которое решило, как "большие белые люди", ударить из пушки по соседнему острову и уничтожить живущее там враждебное племя. Раздобыли где-то громадный снаряд, а пушки нет. Стали строит пушку, палки таскали, пальмы рубили, дерьмом склеивали. Наконец, построили, заложили в ствол из дерьма и палок снаряд, разожгли костер и стали танцевать. Снаряд как жахнул в итоге, все племя в лежку, хижины раскидало. Все горит, воронка гигантская, повсюду убитые и раненые. Контуженый вождь племени встает, смотрит на весь это разгром и катастрофу и говорит:

- Если все здесь так разнесло, представляете, что там у них?

Я вот не согласен, что это анекдот про какой-то там неизвестный тропический остров.