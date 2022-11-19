Ленинградская область восстанавливает 22 жилых дома в Мариуполе

Ленинградские строители восстанавливают жилые дома и социальные объекты в Октябрьском районе Мариуполя. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Ленинградская область до конца года восстановит в Мариуполе 22 жилых дома. Специалисты региона ремонтируют социальные объекты в одном из микрорайонов Октябрьского района по заказу Минстроя РФ за счет средств федерального бюджета. В ходе рабочей поездки на Донбасс губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Мариуполе, встретился со строителями и проверил, как продвигаются восстановительные работы.

«До конца года мы должны обеспечить тепло и ввести в эксплуатацию 22 дома - сделать кровлю, установить окна, отремонтировать подъезды – чтобы люди могли заселиться в свои квартиры. Сегодня мы входим в пятерку лучших регионов России по темпам восстановительных работ в ДНР - в этом микрорайоне работает почти 800 человек и более 30 единиц техники. Я благодарен Минстрою РФ за своевременное выделение средств и поддержку, есть уверенность, что вместе мы полностью выполним все взятые на себя обязательства», - рассказал Александр Дрозденко.

«Специалисты обследовали разрушенные дома и приняли решения - где будет снос, а где – восстановление», - рассказал Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

С середины лета в Мариуполе провели полное обследование всех 77 домов жилого квартала и составили ортофотоплан. Ленинградские специалисты отвечают в Мариуполе за восстановление 49 многоквартирных домов, общеобразовательной школы и детско-юношеской спортивной школы. Сейчас продолжается ремонт 35 объектов.

«Ленинградская область организует строительные работы в квартале между улицей Куинджи и проспектом Металлургов. Подход правильный: сначала вычистили весь мусор, обследовали разрушенные дома и приняли решения - где будет снос, а где - восстановление. Сейчас закрывают тёплый контур, потом заходят на ремонтные работы внутри подъездов. Площадку проинспектировали вместе с заместителем министра строительства РФ Валерием Леоновым и мэром Мариуполя Константином Иващенко», - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор региона так же рассказал о своих впечатлениях от общения с жителями Мариуполя.

«Настроение у всех разное, но большинство надеется, что будет мир, город будет восстановлен, и сюда больше не придет война. Мы должны сделать всё для достижения этой цели», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее губернатор побывал в Енакиево, где Ленинградская область за счет региональных средств восстанавливает инфраструктуру и жилые дома подшефного города.

«Задача стоит серьезная, но она выполнимая. Такой опыт уже был у нас с Симферопольским районом Крыма. В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Енакиево – это 19-й муниципальный район Ленинградской области, и наравне с нашими муниципалитетами будет получать и помощь, и поддержку по нашим адресным программам», – рассказал губернатор.

Ленинградская область одной из первых в России организовала помощь для ДНР и взяла шефство над Енакиево. С лета ленинградские специалисты восстановили шесть образовательных учреждений, сделали капремонт в семи жилых домах, масштабно отремонтировали покрытие на четырех улицах и сделали ямочный ремонт еще на 17 улицах. Кроме того, ленинградцы восстанавливают инженерные сети и проводят в дома воду и тепло. Из региона в город привезли новые трамваи и автобусы, а классы к 1 сентября оснастили ноутбуками, учебниками, интерактивными досками и спортивным инвентарем. Сегодня план региона на 2022 год по восстановлению Енакиево выполнен на 93%.

В следующем году ленинградцы продолжат ремонтировать в Енакиево дороги и мосты, а также реализуют программу реновации на примере одной школы, детского сада и дома культуры.

«Мы покажем реновацию по-ленинградски – как из старой школы сделать современное учебное учреждение. Это важно нашим коллегам в Енакиево, потому что в ближайшее время они начнут работать в бюджетной системе России и смогут сами подавать документы для участия в таких программах, нужно показать им наш опыт», - отметил Александр Дрозденко.