Северокорейское государственное информагентство ЦТАК в своих сообщениях не назвало имени девочки, сопровождавшей вождя, но написало, что «это его любимая дочка» Фото: REUTERS

Северокорейские государственные СМИ разместили фотоотчет о визите президента КНДР на военный полигон, на котором испытывалась баллистическая ракета.

Впервые Ким Чен Ын появился на фотографиях с маленькой девочкой, которую держал за руки.

Наличие у него детей никогда официально не подтверждалось. Разные источники сообщают, что у Ким Чен Ына их трое – две девочки и мальчик. Одного ребенка Ын якобы представил как своего на одном из публичных мероприятий, прошедших в сентябре, но режим тотальной секретности о личной жизни вождя не позволяет получить подтверждение и этой информации.

Теперь же говорят, что появление дочери лидера на публике может служить сигналом о том, что и далее власть в КНДР будет передаваться по наследству, и возможную преемницу уже начали готовить к этому.

Лидер Северной Кореи впервые показал миру свою дочь Фото: REUTERS

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК в своих сообщениях не назвало имени девочки, сопровождавшей вождя, но написало, что «это его любимая дочка». По некоторым данным, ее имя – Ким Джу Э.

На вид девочке около 12 лет, на фото она всегда вместе с отцом и улыбается.

Кто ее мать – никому неизвестно. В самой КНДР о личной жизни Ким Чен Ына никогда не говорят и не пишут. Известно лишь, что у него есть супруга, товарищ Ли Соль Чжу. Об этом северокорейское телевидение сообщило в 2012 году.