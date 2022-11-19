Евгений Князев рассказал, за что Михаил Ульянов просил прощения у артистов на своем последнем спектакле

Вечер памяти назывался «Кто, если не я?» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

20 ноября – 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова. Он был не только ведущим артистом Вахтанговского театра, но в течение 20 лет (до марта 2007 года) руководил им.

Накануне дня рождения народного артиста СССР на Новой сцене (Ульянов был идеологом ее строительства) вахтанговцы, которым посчастливилось работать и дружить с Михаилом Александровичем, вспоминали о нем. Вечер памяти назывался «Кто, если не я?».

В основном пришли артисты среднего поколения, чья «театральная юность» совпала с периодом руководства Ульяновым. Под его отеческим присмотром расцветал их талант. Он принимал в театр Юлию Рутберг, Ольгу Тумайкину, Лидию Вележеву, Марину Есипенко, Анну Дубровскую... Выступали и совсем молодые артисты, для которых Ульянов – это легенда, о которой они знают из фильмов: это метростроевец Николай Кайтанов из «Добровольцев», маршал Жуков из киноэпопеи «Освобождение», генерал Чарнота в «Беге», Дмитрий Карамазов в «Братьях Карамазовых», Иван Афонин в «Ворошиловском стрелке… В разных образах Ульянов раскрывал наше время. Он был безмерно одаренным, идеальным русским артистом.

Отрывки из дневников Михаила Александровича читал на сцене Евгений Князев: «Незаменимых людей нет, но нет и повторимых. И чем крупнее личность, чем своеобразней человек, тем эта всем известная истина очевиднее. Заменить человека на должности можно, заменить личность нельзя. …Чем крупнее личность учителя, чем более недосягаема его творческая вершина, тем значительнее, глубже его ученики, тем лучше защищены они как профессионалы». Ульянова так написал о своих педагогах, но эти же слова в полной мере относятся и к нему - неповторимый. Он говорил, что в актерской профессии самое страшное – переигрывать: «не солить солёное, не сластить сладкое и не перчить перчённое».

В Театре им. Вахтангова прошел вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Михаил Васьков вспомнил, как в одном из спектаклей Ульянов должен был по роли стукнуть об пол табуреткой из реквизита, да так, чтобы она разлетелась. Но столяр «подправил» табуретку, укрепил, чтобы она не шаталась. Ульянов шмяк её об сцену, а ей хоть бы хны. Так и долбил до тех пор, пока не разбил в щепки.

Юлия Рутберг вспомнила, что Михаил Ульянов не хотел брать ее в театр: «Но постепенно наши отношения стали теплее благодаря работе. Наш курс был первым, который он взял в театр, став худруком. Помню, он пришел ко мне в гримерку в антракте. Глаза его сверкали гневом: «Ещё раз так плохо сыграешь, сниму с роли». Потом немного подумал и сказал: «Даю тебе два спектакля, чтобы исправиться. Один - для разбега». Ульянов был терпим и великодушен к своим коллегам.

Рудберг назвала Михаила Александровича «белым ангелом надежды» Вахтанговского театра.

Ирина Купченко, которая не раз снималась с Ульяновым в кино и работала с ним в театре рассказала, что он был очень послушным артистом и непритязательным: «Все крупные актёры всегда уважительно относятся к воле режиссёра».

Анна Дубровская рассказала, как Ульянов-худрук развлекал её маленькую дочь, которую Дубровская приводила в театр, пока репетировала.

Яна Чурикова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Помню такая картина: моя трехлетняя дочь сидит в кресле Михаила Александровича в его кабинете, а он передал ней - на банкетке читает ей «Белого пуделя»».

Евгений Князев вспомнил, как Михаил Александрович играл свой последний спектакль «Без вины виноватая»: «Жизнь делает с нами, что хочешь. Болезнь его скрутила. Он не мог сделать шага. Даже пять метров давались ему с трудом. И перенапрягшись в этом движении, он забыл слова из романса «Сияла ночь», который должен был петь… Уже после спектакля Михаил Александрович сказал артистам, занятым в спектакле: «Простите меня. Простите меня, товарищи. Ну вот и всё: я сыграл свой последний спектакль. На сцену я больше не выйду». И действительно - больше не играл, хотя приходил в театр, продолжал руководить, шутил, общался с нами. Но не на сцене.

В заключении Евгений Князев прочитал письмо, которое написала многолетняя партнерша Михаила Александровича народная артистка СССР 97-летняя Юлия Борисова. «Наша жизнь и творческие пути так неразрывно связаны, что мои воспоминания о Михаиле Александровиче раскручиваются как и кадры киноленты…». Была в этом письме и любовь, и грусть, и светлая память о прожитых в театре годах.

На вечер памяти пришла дочь Михаила Александровича Елена Ульянова. Она была благодарная до слез: «У нас дома рядом с расписанием его спектаклей висел лист бумаги, который я называла «списком добрых дел». Отец на нём записывал имя, фамилию человека и то, чем он может ему помочь. Кому-то надо было выбить квартиру, кого-то устроить к врачу. Отец никому не отказывал и вычёркивал имя из списка, только когда проблема была решена. Говорил: «Кто, если не я?».