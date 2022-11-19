ESG-подход становится драйвером в развитии инвестиционной привлекательности компании

Фото: оргкомитет форума

В рамках ежегодного Форума Investment Leaders эксперты обсудили как вовлеченность компании в экологическую, социальную повестку и развитие человеческого потенциала внутри компании влияет на глобальную репутацию бизнеса.

По словам спикера секции, директора подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Марины Слуцкой, с 2014 года мировой рынок ESG-финансирования растёт в среднем на 55% в год. В этом году активы для ESG инвестирования превысили 41 трлн долларов США. На развивающиеся рынки уже сейчас приходится «зелёных» облигаций объёмом примерно 1/3 мирового рынка.

Фото: оргкомитет форума

Реализация ESG-повестки является безусловным драйвером не только для отдельно взятой компании, но и инвестиционного развития территорий, считает Асият Багатырова, заместитель начальника управления улучшения инвестиционного климата департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. А руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты России Анна Цепа в своём выступлении отметила, что устойчивое развитие в целом становится способом коммуникации и новой парадигмой мышления.

В рамках секции также выступили генеральный директор Института технического регулирования, стандартизации и сертификации, управляющий партнер TÜV AUSTRIA Standards & Compliance, председатель Координационного совета Всероссийской организации качества Максим Екатеринин, который подчеркнул важнейшую роль внедрения международных стандартов на системы менеджмента и сертификация в развитии иинвестиционной привлекательности компании, а также Владимир Иванов, руководитель отдела продвижения «Открытие Инвестиции». Эксперт отметил, что в период кризиса на рынке ESG-подход становится реальным вкладом в будущее компании.

Фото: оргкомитет форума

Модератором секции стал экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Медиагруппа уделяет большое внимание поддержке ESG-инициатив бизнеса, а также инициирует собственные проекты, один из которых Национальная Экологическая премия

Участниками форума Investment Leaders стали более тысячи участников. Инвесторы, банкиры и государственные деятели представили свое видение текущей экономической ситуации. На форуме, который прошёл в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат», работали 5 параллельных сессионных залов разных тематик. Зал «Рынок облигаций. Остров выживших» был организован совместно с Ассоциацией владельцев облигаций. Спикеры обсудили состояние российской экономики в условиях санкций, будущее долгового рынка РФ и возможности построения безубыточных стратегий инвестирования в условиях новой реальности.

Также на Форуме проходили сессии, посвященные рынку акций и паев, инвестициям в перспективу и бизнес. Целью мероприятия было предоставление площадки для обсуждения не только классических инвестиционных инструментов, но и обращение внимания общественности на новые перспективные направления. Так, сессия «Инвестиции в прекрасное», организованная при поддержке издания The Voice (ex. Cosmopolitan), стала местом, где женщины смогли поделиться своими историями успеха, который пришел к ним через инвестиции в публичность, личный бренд, искусство и другие альтернативные инструменты. Среди спикеров были певица, владелица марки одежды LA STORY Анна Седокова, блогер, основатель бренда косметики La Vlu Ника Вайпер, кандидат наук, психолог, радиоведущая, основатель школы по повышению самооценки Self-Evolution Анетта Орлова.

Фото: оргкомитет форума

Завершением Форума стало вручение наград лауреатам Премии Investment Leaders-2022. В числе победителей этого года: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», УК «Альфа-Капитал», УК «Открытие», Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», Росгосстрах Жизнь, АО «Финам», Открытие Инвестиции, ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Советники Винвестора, Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, Консалтинговая группа РКТ, Консультационный центр АО «ДОМ.РФ», Positive Technologies, ООО «Феррони», ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», АО «МГКЛ» (ГК «Мосгорломбард»), Intelion Data Systems, онлайн-школа инвестиций ALTECO, Pragmatic, СберСтрахование жизни, БКС Страхование жизни, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Сбер и СберУниверситет.

В периоды постоянных перемен на рынке инвесторам крайне важно иметь стабильные инструменты для сохранения и преумножения капитала. За один из таких инструментов награду получила УК «Открытие». «Мы благодарим профессиональное жюри за высокую оценку наших результатов. Особенно приятно, что инвестиционной идеей года признан наш новый фонд «Открытие – Сбалансированный рантье». Инструмент отвечает на один из самых главных вызовов «новой реальности», позволяя даже при сильной волатильности получать доход на регулярной основе. А сама идея промежуточных выплат дивидендов и купонов на банковский счет клиентов абсолютно уникальна – раньше получить доход без продажи паев было невозможно», — сообщил начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Инвестиционное сообщество долгое время делилось на консерваторов и экспериментаторов. Когда одни стремились получать небольшой, но стабильный прирост капитала, другие были готовы рисковать всем ради сверхприбыли. Сейчас же одни и те же компании могут быть рассмотрены обеими группами инвесторов. «Любому инвестору, особенно сейчас, важно найти баланс между риском и доходностью. Не много секторов могут похвастаться их оптимальным соотношением. В то же время появляются новые игроки, которые предлагают интересные инвестиционные инструменты: “вечные” бизнесы с тонкой современной технологической настройкой. За такими инструментами – будущее!», — подчеркнул последние тенденции генереальный директор АО «МГКЛ» (ГК «Мосгорломбард») Алексей Лазутин.

Фото: оргкомитет форума

Развитие финансового сектора в новой реальности немыслимо без непрерывного развития технологий. «В это непростое время наша команда с особой благодарностью и ответственностью принимает такую высокую оценку нашей работы. Это еще раз подтверждает то, что мы на правильном пути. Финтех, электронный факторинг, цифровые платформы – это то, что делает бизнес в нашей стране удобным, быстрым и понятным, поэтому и дальнейшие перспективы этой отрасли представляются нам весьма позитивными», — прокомментировал Алексей Примаченко, управляющий партнер ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».

Турбулентность на фондовых рынках последний год сильно тревожила инвесторов, вследствие чего запрос на использование стабильных и надежных продуктов сильно возрос. «Главным приоритетом для нас является удовлетворенность и доверие клиентов. Несмотря на вызовы этого года для финансовых рынков и индустрии инвестиций наша стратегия показала высокую эффективность и обеспечила опережающие результаты по доходности наших флагманских продуктов. Мы благодарим профессиональное сообщество за высокую оценку наших достижений», — сообщил Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ.

Помощь наставника и коллеги важна всегда, но особенно ценно получать советы экспертов в периоды перемен. «Когда рынки нестабильны, инвесторам особенно необходимы советы профессионалов. Поэтому мы запустили сервис подбора проверенных финансовых консультантов, которые помогают клиентам достигать жизненных целей. В 2022 году спрос на советников увеличился, и наш проект показал кратный рост. Для нас ценно, что сервис высоко отмечен профессиональным сообществом. Победа в номинации «Сервис года» подтверждает — мы двигаемся в верном направлении», — отреагировал на победу СЕО компании «Винвестор» Роман Забродин.

Скорость принятия решений является решающим аспектом в кризисные времена. Именно поэтому в этом году награды удостоилось большое количество «первопроходцев». «Мы рады Премии в номинации «Проект года» – «Быстрое размещение облигаций». Для нас честь, что удалось завоевать доверие инвесторов и в сложных условиях рынка разместить бумаги за 2 дня. Мы поддерживаем позицию лидера отрасли, развиваясь по всем аспектам – от высоких технологий до обучения сотрудников, и данный финансовый инструмент способствует этому», — прокомментировал Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони».