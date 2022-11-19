Фото голой Насти Ивлеевой попали в Сеть

Настя Ивлеева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Да, Ивлеева теперь монашка: 19 ноября на площадке одного из популярных онлайн-кинотеатров стартовал сериал "Монастырь" с блогершей в главной роли. Церковное и светское, постриг и тусовки, обеты и разврат, праведный труд и наркотический угар - всё это авторы смешали в один бурлящий термоядерный коктейль. В котором у Насти Ивлеевой весьма провокационная роль.

Кадр из фильма "Монастырь"

В "Монастыре" королева Рунета предстала в образе столичной оторвы, которая своими загулами перешла дорогу влиятельному миллиардеру и вынуждена скрываться. Так героиня Насти попадает в мужской монастырь, где ей, ясное дело, не рады. Поэтому в ход идут проверенные методы - например, соблазнить начальника, чтобы остаться в обители. Вот только "начальник" монастыря - священник (Филипп Янковский), который хранит обет безбрачия уже 15 лет.

Кадр из фильма "Монастырь"

Сцену неудавшегося соблазнения батюшки начинающая актриса решилась сыграть без дублерши. Так, в Сети появились кадры из сериала, на которых лицо Ивлеевой видно более, чем отчетливо. И не только лицо: из одежды у Насти лишь... крестик на груди. Ради съемок блогерша полностью обнажилась, хотя поначалу была категорически против.

- Не могу сказать, что она легко на это согласилась. Но к счастью, откровенные сцены мы поставили где-то через месяц после начала съемок. К этому моменту у нас возникло доверие друг к другу. Я показал ей сцену из фильма "Нормальные люди", мы всё проговорили. И чудо случилось, - рассказывал в интервью режиссер Александр Молочников.

Кадр из фильма "Монастырь"

Успешна ли Ивлеева окажется в новой роли, судить пока рано. Однако, критики уже сходятся во мнении, что эта ее работа куда лучше и профессиональнее съемок в ситкоме "Туристическая полиция", который вышел в 2019 году.