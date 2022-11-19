В Европе изменилось отношение к Украине и к украинцам

Все больше людей возмущены тем, что украинские беженцы имеют в их стране больше прав, чем граждане государства Фото: REUTERS

Помнится, Алексей "Люся" Арестович сказал, что украинских беженцев принимают в Европе, как "богов, спустившихся с небес". Но само слово "богов", а не Бога указывало, как минимум на язычество. А что делали последователи тех или иных языческих культов, разочаровавшись в своих идолах? Свергали их и разбивали.

Нечто похожее происходит сейчас все больше и на не очень широких европейских просторах. В Италии, Франции, Великобритании, Германии все больше людей, которые возмущены, что украинские беженцы имеют в их стране больше прав, чем граждане государства. Но особенно болезненные изменения произошли в отношении украинцев в сознании поляков.

А тут еще случился еще один скандал: пользователь соцсети из города Лодзь размести пост, что он готов отдать нуждающемуся свою стиральную машину, любому, если он не украинец. Пост увидел польский же историк Анджей Компа, который возмутился такой "откровенной дискриминацией" в духе "только для белых". Многие пользователи группы, где люди отдавали свое неимущим, "насовали в панамку" историку по самое не балуйся, а некоторые ехидно поинтересовались, сколько стиральных машин и прочей бытовой техники пан Компа сам купил и отдал украинским беженцам.

Впрочем, стоит отметить, что украинские беженцы не обращают внимания на эти тревожные для них симптомы, проявляющиеся в польском обществе, и, как экс-посол Украины в Германии Мельник, начинают диктовать полякам, как они должны себя вести с украинцами и в присутствии граждан Украины. И это тоже не проходит мимо польской общественности.

- Аппетит украинцев растет и становится все более утонченным. Одна из крупнейших их инициатив — линчевание Малгожаты Шлаговской-Скулской, которая более чем десять лет организовывала фестиваль российского кинематографа, - заявил обозреватель My l Polska Аркадиуш Микса, отреагировав этим на травлю, организованную украинскими беженцами в отношении организатора фестивалей российского кино в Польше и польского кино в Москве. Хотя Малгожета в этом году решила прогнуться и организовать фестиваль польско-украинского кино, но украинцы в Польше начали обвинять в "связях с российским посольством и пропаганде культурных ценностей СССР". Микса назвал такое поведение украинской диаспоры ничем иным, как "охотой на ведьм".

- Я огорчен тем фактом, что украинцы нам пытаются объяснить, как мы должны распоряжаться нашими налогами и какие и с кем мы должны иметь отношения, - констатировал Микса.

А тут еще подоспели последние события, связанные с провокацией украинской ракетой по польской территории лишь дали толчок бурному росту антиукраинских настроений в Польше. Даже не столько сам факт прилета ракеты и убийства двух мирных селян, сколько реакция на него украинской власти и ее последующее поведение.

И потому совершенно неудивительно, что в Польше появилось общественное движение "Остановить украинизацию Польши" (Stop Ukrainizacji Polski), которое с каждым днем становится все шире и мощнее. Удивительно, что поляки столько продержались без него. Оценив упертость и упоротость заявлений Зеленского и его представителей по инциденту с С-300, движение сформулировала целый перечень вопросов, некоторые из которых звучат очень нелицеприятно ни для Киева, ни для официальной Варшавы:

- Признает ли Украина тот факт, что ракета, упавшая на Пшеводов (населенный пункт, возле которого "приземлилась украинская С-300 – прим. авт.), была украинской?

- Украинцы с самого начала знали, что ракета их – и все равно продолжали врать? Если нет, то когда они об этом узнали?

- Выплатит ли украинское правительство компенсацию семьям погибших, или по-иному возьмет на себя ответственность за трагедию двух семей?

- На основании каких сведений украинские власти призывали активировать ст. 4 и даже ст. 5 Договора о НАТО? Как лоббирование этих решений связано с пунктом 2?

- Почему информацию о том, что ракета украинская, мы получили от американцев? Почему Польша не была проинформирована об этом напрямую украинской стороной?

И так далее.

Сейчас Польша готовится с наступлением зимы принять новую волну беженцев с Украины, но вряд ли они могут рассчитывать на такой же радушный прием, который был им оказан весной. Тем более, в польское правительство подготовило законопроект, по которому беженцы станут платить за предоставляемой им в Польше жилье. Сначала – часть арендной платы, а потом и всю целиком.