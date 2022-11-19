«Величайшее признание в любви»: как маньяк, одержимый Джоди Фостер, едва не отправил из-за нее на тот свет президента Рейгана

Джоди Форстер - 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Настоящее имя Джоди Фостер - Алисия. «Джоди» ее еще в детстве начали называть сестры и брат.

2. Ее родители развелись, когда ей было всего несколько месяцев от роду. В начале 90-х, уже будучи знаменитой актрисой и лауреаткой «Оскара», она признавалась, что видела своего отца всего четыре раза за всю жизнь.

3. Ее дебют перед камерой состоялся, когда ей было три года: она на секунду появилась в рекламном ролике (вообще в роликах снимался ее старший брат Бадди, который потом еще и стал звездой телефильмов). Мать сопровождала Бадди на съемки и брала Джоди с собой. И малютка быстро втянулась: до пяти лет снималась в рекламе, в период с 5 до 9 появилась более чем в 50 телесериалах, в 8 снялась в первом кинофильме («Наполеон и Саманта»), а к 10 уже фактически была профессиональной актрисой.

Фильм «Наполеон и Саманта». Фото: кадр из фильма

4. При этом Джоди Фостер никогда специально не училась актерскому мастерству (и признавалась, что только на съемках «Таксиста» Мартина Скорсезе вообще осознала, что это мастерство, а не просто хобби). Своей школой она называла как раз съемки в рекламе и сериалах.

5. Она научилась читать в три года. В пять лет читала и прекрасно понимала сценарии, которые ей приносили.

6. А еще она в детстве в совершенстве овладела французским языком (посещала специальную школу в Лос-Анджелесе). Благодаря этому она легко может играть француженок во французских фильмах и сама обычно дублирует свои роли для французского проката.

7. А еще в 80-е она закончила Йельский университет (специализировалась на афро-американской литературе, диплом написала по творчеству лауреатки Нобелевской премии Тони Моррисон).

8. В экранизации «Тома Сойера», осуществленной в 1973 году, она сыграла Бекки Тэтчер.

9. Переход ко «взрослым» ролям у нее произошел стремительно и очень рано благодаря уже упомянутому Мартину Скорсезе. В 1974 году, когда ей было 11, она снялась в фильме «Алиса здесь больше не живет» - сыграла малолетнюю воровку и алкоголичку, в больших количествах употребляющую копеечные винные напитки. В 1975-м, когда ей было 12, начались съемки «Таксиста», где она сыграла девочку-проститутку (и была впервые номинирована за эту роль на «Оскара»).

Фильм "Таксист" Фото: кадр из фильма.

10. Эти роли не нанесли ей никакой психологической травмы. Зато «Таксист» буквально свел с ума молодого человека по имени Джон Хинкли-младший: он потерял голову от Фостер, и его одержимость длилась годами. Он пытался познакомиться с Джоди, посылал ей стихотворения и любовные письма, оставлял сообщения на ее автоответчике, мечтал захватить самолет, совершить самоубийство на ее глазах или застрелить президента Джимми Картера - лишь бы она обратила на него внимание. В конце концов, в 1981 году, он совершил покушение на Рональда Рейгана - пуля пробила тому легкое, президент едва выжил. Свое преступление Хинкли объявил «величайшим признанием в любви в истории». Он был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу, стены которой покинул лишь в 2016 году. 15 июня 2022 года с него сняли все ограничения: сейчас 67-летний Хинкли считается нормальным. Поет под гитару песни собственного сочинения и выкладывает на специально созданный для этого канал в YouTube.

11. В том же 1981 году Джоди Фостер прокомментировала эту историю. Она рассказала, что, услышав о совершенном из-за нее покушении, сначала заплакала, а потом неожиданно начала истерически смеяться. «Мой смех был странным, неискренним, пустым, но я не могла себя контролировать. Мое тело просто дергалось в каких-то мучительных конвульсиях. Было больно».

Фильм "Молчание ягнят" Фото: кадр из фильма.

12. 80-е прошли для нее тихо - по-настоящему заметных фильмов не было, и казалось, что слава осталась позади. Но в 1988 году она сыграла жертву группового изнасилования, пытающуюся добиться срока для преступников, в фильме «Обвиняемые» - и получила «Оскара». Через три года ей достался второй «Оскар» за «Молчание ягнят».

13. Фостер захотела сыграть в «Молчании ягнят», как только прочитала роман Томаса Харриса, на котором основан фильм. Но режиссер Джонатан Демме сомневался в ее кандидатуре. Он сначала хотел взять на роль Клариссы Старлинг Мишель Пфайффер, а потом - Мег Райан. Обе отказались, потому что сюжет о серийных убийцах показался им слишком мрачным и страшным. Только после этого роль получила Фостер.

14. С тех пор Фостер снимается редко, но метко. У нее были большие перерывы (например, она два года вообще не снималась на пике карьеры, в середине 90-х, потом покидала кино с 2013-го по 2018-й). Зато большинство фильмов с ее участием стали событиями или, по крайней мере, кассовыми хитами: «Нелл» (еще одна номинация на «Оскар»), «Соммерсби», «Мэверик», «Контакт», «Анна и король», «Комната страха», «Долгая помолвка», «Иллюзия полета», «Не пойман - не вор», «Отважная», «Элизиум»…

Фильм "Анна и король" Фото: кадр из фильма

15. Гонорары у нее были солидные: от 12 миллионов долларов (за «Комнату страха») до 15 миллионов (за «Анну и короля» и «Отважную»). Ее состояние сейчас, по приблизительным оценкам, равняется $100 млн. Но, в целом, ей, кажется, интереснее заниматься режиссурой: она поставила пять фильмов и несколько эпизодов сериалов «Оранжевый - хит сезона», «Карточный домик», «Черное зеркало».