«Санатории Кавминвод ушли от стереотипов советского времени, но рискуют в них вернуться»: ставропольские здравницы столкнулись с неожиданными проблемами

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Внутренний туризм в России уверенно выходит на допандемийные показатели и имеет значительный потенциал к росту. Об этом говорили на конференции «Санаторно-курортный туризм: можно ли сохранить доступность и качество», прошедшей в редакции «Комсомольской правды».

На фоне ограничительных мер в условиях пандемии в 2020 году наблюдалось снижение посещаемости здравниц почти на 40%, сообщили во время обсуждения. В 2021 году посещаемость восстановилась до 89% к уровню 2019 году. А по итогам девяти месяцев 2022 года отрасль обогнала рекордный 2019 год на 3%.

В каком-то смысле пандемия даже стимулировала приток посетителей в отечественные санатории, создав устойчивый спрос на оздоровительный и реабилитационный туризм. Свою роль сыграло и закрытие ряда популярных заграничных направлений.

Многие с удивлением обнаружили, что сегодняшние санатории имеют не так много общего со стереотипными здравницами советского периода – сегодня это, скорее, комфортабельные отели, в которых можно получить как качественный досуг, так и оздоровительные услуги, рассказали участники круглого стола.

Логичным следствием этого стало существенное омоложение состава гостей здравниц. Среди них все больше людей значительно моложе 50 лет.

Но не обошлось на круглом столе и без обсуждения проблемных ситуаций.

Сергей Минаев, руководитель Центра исследований деловой и политической репутации. Фото: ​Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

- В отношении санаториев Кавказских минеральных вод в скором времени можно будет задаваться не вопросами доступности и качества, а вообще их физического существования, - отметил глава Центра исследований деловой и политической репутации Сергей Минаев.

К столь неутешительному выводу эксперта подвигло недавнее решение Гагаринского районного суда Москвы, постановившего обратить в собственность государства более 1700 объектов санаторно-курортных комплексов в этом туристическом кластере. Это та курортная инфраструктура, что принадлежала профсоюзам, а затем в 90-е и нулевые годы была продана в частную собственность. На протяжении многих лет законность этих сделок не вызывала ни у кого сомнений, включая контролирующие органы. Инвесторы, искренне считая себе добросовестными приобретателями, вложили в развитие объектов миллиарды рублей. А теперь, по их словам, у них безвозмездно забирают не только приобретенные двадцать лет назад объекты (с тех пор восстановленные и реконструированные), но и новые здания, построенные в ходе последующей хозяйственной деятельности, что является своего рода юридическим прецедентом.

- О какой инвестиционной привлекательности туристической отрасли может идти речь, когда мы имеем дело с таким подходом государства? И что мы теперь можем сказать иностранным инвесторам, например из Израиля и Азербайджана, которые вкладывали средства в развитие этих комплексов? – задался риторическим вопросом Минаев.

Участвовавшие в обсуждении проблемы руководители и собственники санаториев Кавминвод заявили, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в апелляционной инстанции. Они также отметили, что если судебное решение вступит в силу, хозяйственная деятельность санаториев и пансионатов будет блокирована, регион лишится тысяч рабочих мест.

Владимир Кайшев, владелец пансионата в г. Ессентуки. Фото: ​ Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

- Мы не находимся в оппозиции к государству, являемся патриотами страны. В нынешних условиях мы готовы перепрофилировать санаторные отделения в места для реабилитации воинов, возвращающихся после службы в зоне СВО. Причем абсолютно бесплатно. Но вместо сотрудничества у нас просто отбирают бизнес, - отметил владелец одного из пансионатов в Ессентуках Владимир Кайшев.

Представители туристической отрасли отметили, что несмотря на сложившуюся обстановку, санаторно-курортный кластер Кавминвод продолжает развиваться, активно готовится к новогодним праздникам.

Александр Ястребов, владелец кисловодского пансионата "Шаляпинъ". Фото: ​ Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

- Все номера на предстоящие праздники уже забронированы. Мы нигде не прекратили ремонтные работы. Все коллеги надеются на то, что здравый смысл и справедливость все-таки восторжествуют, - отметил Александр Ястребов, владелец кисловодского пансионата «Шаляпинъ».