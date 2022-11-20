SHAMAN, Лепс, Бузова споют на Новый год: сколько артисты заработают на праздники

Григорий Лепс споет в новогоднюю ночь в «Крокусе» — билет за столиком от 70 тысяч рублей. Бесплатно артиста можно будет послушать в новогоднем огоньке на канале «Россия». Фото: телеканал «Россия».

Новогодние заказники шоу-бизнес весь год кормят. Так было раньше, но теперь ситуация изменилась. Правда не для всех. Если до пандемии большинство звезд за декабрь успевали заработать бешеные деньги на концертах для богатых заказчиков, то теперь круг востребованных артистов сузился. Обеспеченные люди начали отказываться от гулянок со звездами на праздники в пандемию из-за рисков заразиться, а в этом году стали еще и экономить на этих частных мероприятиях. Однако у части артистов работа осталась и в эти праздники. Рассказываем кто из звезд получил заказы на новогодние мероприятия.

31 декабря только раз в году

В новогоднюю ночь певица Анна Асти должна будет успеть в Москве на два мероприятия. Она поет для большой аудитории в клубе «Gipsi» - билет на танцпол стоит 3 тыс. 400 руб. А вот в «Барвиха Luxury Villag» в цену билета входит и концерт Анны Асти, и прочая анимация, и ужин – место за столиком – стоит от 35 тыс. до 180 тыс. руб. (у сцены). Гонорар артиста не связан с числом зрителей и ценой билета на мероприятие: поэтому за каждый концерт певица получит около 4 млн. руб.

Столько же заработает за главную ночь года Леонид Агутин, которому тоже придется кататься между двумя заведениями. Он поет в ресторане «Турандот» и в «Крокус Сити Холл» - стоимость билета за столик с ужином и концертом везде начинается от 70 тыс. руб. В «Турандот» также работает Полина Гагарина, а в «Крокусе» на «Жаркий новый год» поют Zivert и Григорий Лепс. В загородном парк-отеле «Яхонты» 1 января поет Ольга Бузова, чтобы ее услышать надо сюда заселиться на 3 дня – самый дешевый номер обойдется в 75 тыс. руб.

Ольга Бузова 1 января поет в загородном отеле. Фото: социальные сети

В Сочи на площади на Красной Поляне споет группа «БандЭрос», вход свободный. В отеле «Риксос Красная Поляна» заработает Сосо Павлиашвили, сюда билет за столик с ужином в новогоднюю ночь стоит 65 тыс. руб. Павлиашвили поет 2 января в еще одном отеле этой сети — в Казахстане. В Крыму в вип-отеле «Mriya Resort» выступают ГлюкоZа и «Burito» - сутки с банкетом от 60 тыс. руб. Туристы в ОАЭ в новогоднюю ночь могут попасть на ужин с концертом звезд в клубе «Театр» в Дубае – средняя цена билета 120 тыс. руб. Ведет и шутит Павел Воля, поет Александр Ревва (на родине он больше не в топе), группа «Иванушки International».

Евгений Петросян и Ефим Шифрин 31 декабря решили заработать иначе: на вечер арендовали концертные залы в Москве, билеты от 1 тыс. руб. Гонорар за такой концерт около 1 млн. руб.

В большинстве отелей, ресторанах Москвы и курортных городов в новогоднюю ночь будут петь хиты разных звезд кавер-группы, а не сами знаменитости как прежде.

Полина Гагарина после боя курантов споет в московском ресторане. Фото: социальные сети

Кто в топе?

Национальная ассоциация организаторов мероприятий прогнозируют падение бюджетов компаний на новогодние корпоративы свыше 20%. Данные предварительные. Директора звезд подтверждают: реальные цифры в три раза выше. Звезды смирились – падения спроса минимум на 50% на новогодние частные концерты и корпоративы. Сравнивают с допандемийным спросом. Кончено, публично звезды и их менеджеры не признают падения спроса на их услуги: жалобы снижают спрос, делают объектом критики в соцсетях и СМИ.

Менеджер сразу нескольких звезд эстрады рассказал kp.ru: «Работа у нас есть, просто ее стало меньше. У публики есть ощущение, что звезды больше не поют на банкетах – так как в соцсетях ролики с дорогих гулянок больше не публикуют из-за осуждения и подсчета потраченных средств. Все проходит за закрытыми от сети дверями. На обзор праздники выставляют единицы – блогеры-инфоцыгане, которые на этом зарабатывают. Солидные и умные люди так не делают. Раньше в декабре было много работы на корпоративах крупных корпораций в регионах или в Москве. Теперь таких заказов единицы, и на них зовут не пять звезд, а максим двух. Основная работа на праздники – на частных мероприятиях: банкеты для узкой группы топ-менеджеров компании, еще чаще для друзей и родни».

Часть богатых людей сбежали за границу, часть экономят, часть считают, что не время для подобных мероприятий. Есть и те, кто закажет артистов на новогодние праздники.

Концертный директор, продюсер и крупнейший в стране организатор мероприятий Табриз Шахиди проанализировал заказы, опыт коллег и составил список топовых музыкантов, на которых не падает спрос. Топовые артисты, которых заказывают: Леонид Агутин, группа «Руки Вверх», Zivert, SHAMAN, Баста, Полина Гагарина, группа «Иванушки Интернешнл», МакSим, Анна Асти, Сосо Павлиашвили, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Дима Билан, «Моральный кодекс», Григорий Лепс, Темникова, «Звери», Jony, Валерий Сюткин, «А-Studio», «Дискотека Авария», Алексей Чумаков, «Hammali&Navai», Владимир Пресняков, Клава Кока, Ани Лорак, «Артик и Асти», «Uma2Rman», Олег Газманов, «Градусы», Валерия, Александр Маршал.

Мы проанализировали информацию от директоров артистов и выделили из этого списка топ-10 звезд, которые имеют спрос на новогодние частные концерты: Леонид Агутин, SHAMAN, Полина Гагарина, Анна Асти, «Руки Вверх», Григорий Лепс, Николай Басков, «Иванушки Интернешнл», Сосо Павлиашвили, Jony.

По данным опроса ВЦИОМ россияне посчитали лучшими артистами минувшего года: Олега Газманова, SHAMANа, Николая Баскова, Полину Гагарину, Валерию. У этих звезд работы тоже хватает, также мы услышим их в «Новогоднем Огоньке» на канале «Россия». Так SHAMAN на днях в интервью сообщил, что в эту новогоднюю ночь у него (как и годами ранее) будет концерт.

Три тренда новогодних банкетов

- Двойных наценок на предпраздничные дни больше нет. Осталась наценка на главную ночь: от 25% до 50%.

- Главные гости на редких корпоративах и частных вечеринках - кавер-группы. Звезд там нет, но они поют хиты прошлого и этого века.

- Аренда для корпоративов банкетных залов дорогих гостиниц, ресторанов – в прошлом. Даже большие компании планируют камерные вечера в офисах: отметят сотрудников, организуют капустник. Частные вечеринки часто проходят в загородных отелях, особняках, ресторанах.

Гонорары звезд за частный концерт

От 2,5 до 3,5 млн. руб. - Леонид Агутин, Анна Асти, «Руки Вверх», Баста, Полина Гагарина, SHAMAN.

От 1,5 до 2,5 млн. руб. – «Иванушки Интернешнл», Сосо Павлиашвили, МакSим, Zivert, Александр Ревва, Jony, Ольга Бузова, Владимир Пресняков.

От 3,5 до 4,5 млн. руб. – Филипп Киркорова, Николай Басков, Григорий Лепс.

70 - 100 тысяч рублей - кавер-группа с хорошей репутацией.