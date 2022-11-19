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В мире19 ноября 2022 17:38

Журналистам запретили появляться на свадьбе внучки Байдена

Церемония прошла в Белом доме
Людмила ПЛОТНИКОВА
В резиденции американского президенты Байдена состоялось свадебное торжество

В резиденции американского президенты Байдена состоялось свадебное торжество

Фото: REUTERS

Всем аккредитованным при Белом доме сотрудникам СМИ, включая членов президентского пула, запретили появляться сегодня в резиденции Байдена, в которой проходит свадебная церемония.

Замуж за Питера Нила выходит 28-летняя юрист Наоми Байден, внучка действующего президента США, дочь его скандально известного сына Хантера.

Журналисты заявили протест, мотивировав его повышенным интересом широких слоев общественности, которая имеет право знать - что происходит в казенной резиденции, не являющейся собственностью семьи Байденов.

Джо Байден с женой и его внучка Наоми и ее избранник Питер Нил

Джо Байден с женой и его внучка Наоми и ее избранник Питер Нил

Фото: REUTERS

В последний раз свадебное торжество члена семьи президента в Белом доме проходило в 1971 году. Тогда выходила замуж Триша Никсон, дочь тогдашнего главы американского государства Ричарда Никсона. До и после этого под алтарь там вели невест еще много раз. И это были не только президентские дочки, но и родственники первых леди (братья и сестры). Также в Белом доме были зарегистрированы несколько брачных союзов президентских советников, фотографов, американских политиков. Но вот Наоми Байден – первая в истории Белого дома внучка главы американского государства, идущая в его стенах под венец.

В анналах истории резиденции – и свадьба главы государства: в брак там, находясь у власти, вступил президент США Гровер Кливленд.

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