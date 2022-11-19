Герой спецоперации «Z» прапорщик Сологубов прикрыл товарища в бою от выстрела гранатомета

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

ПРИШЕЛ В СОЗНАНИЕ И ПРОДОЛЖИЛ ПЕРЕВЯЗКИ

Майор медицинской службы Владимир БЕСЕДИН

Майор медицинской службы Владимир БЕСЕДИН Фото: Минобороны РФ

«Батальонная тактическая группа российских десантников, в составе которой действовал старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко майор медицинской службы Владимир Беседин, выполняла задачу по обороне взятого в ходе боев с националистами важного стратегического объекта. В одном из помещений на территории объекта Владимир организовал временное место для оказания медицинской помощи. Националисты, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, нанесли сосредоточенный огневой удар по объекту. В тот момент, когда Владимир Беседин оказывал медицинскую помощь раненым, часть выпущенных врагом снарядов попала в здание, где находились пострадавшие. Владимир получил ранение головы и потерял сознание. Придя в себя, Владимир Беседин, не считаясь с угрозой собственной жизни, продолжил оказывать медицинскую помощь раненым. Спустя некоторое время, здание, приспособленное для оказания медицинской помощи, загорелось в результате попадания вражеской артиллерии. Владимир, сориентировавшись в сложной обстановке, лично организовал эвакуацию личного состава военных медиков и раненых в другое помещение. Под огнем противника Владимир Беседин вместе с подчиненными на носилках перенесли тяжелораненых военнослужащих в укрытие, где, организовав охранение силами мед службы, продолжили спасать жизни своих товарищей до прибытия вертолета для эвакуации. В ходе эвакуации не было допущено потерь в личном составе медицинского отряда и среди раненых. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции майор медицинской службы Владимир Беседин награжден орденом Мужества».

ВЗЯЛ В ПЛЕН ТРЕХ ЯЗЫКОВ

Гвардии рядовой Даниил ИВАНОВ

Гвардии рядовой Даниил ИВАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Гвардии рядовой Даниил Иванов в составе российских ВДВ выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Украинские боевики, усиленные иностранными наемниками, отступая, вели ожесточенное сопротивление. Продвигаясь в составе группы, Даниил обнаружил в одном из зданий 3 боевиков, которые, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. От пленных, задержанных Даниилом Ивановым, были получены сведения об оборудованных в данном районе фортификационных сооружениях боевиков. Несмотря а превосходящие силы, националисты, понеся потери, оставили населенный пункт и расположились в оборудованном рядом с поселком укрепрайоне. Дождавшись подкрепления, группа, в составе которой действовал Даниил Иванов, приступила к штурму укрепрайона националистов. В бою, который длился около суток, Даниил, действуя смело и решительно, огнем из штатного оружия уничтожал противника. По итогам боестолкновения, националисты, взятые в кольцо российскими десантниками, были уничтожены. Смелость и отвага гвардии рядового Иванова позволили освободить населенный пункт от националистов и защитить его».

ДЕСАНТНИК ПРИКРЫЛ ТОВАРИЩА В БОЮ

Прапорщик Вадим СОЛОГУБОВ

Прапорщик Вадим СОЛОГУБОВ Фото: Минобороны РФ

«Прапорщик Вадим Сологубов в составе батальонной тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к населенному пункту колонна, в которой следовал прапорщик Вадим Сологубов, подверглась обстрелу со стороны украинских боевиков. Взвод вступил в бой. Вадим, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, дал команду спешиться и действовать под прикрытием боевых машин. Продвигаясь за танком, оказывая огневое воздействие на противника, Вадим Сологубов с четырьмя своими товарищами обнаружили группу боевиков, ведущих огонь по российским военнослужащим. Сориентировавшись в ситуации, прапорщик Сологубов открыл огонь по боевикам, уничтожив их. В ходе боя Вадим увидел, что один из его солдат оказался на простреливаемом противником участке. Рискуя жизнью, Вадим, подбежал к солдату, оттолкнул его с линии огня, закрыв своим телом, получив при этом тяжелое ранение ноги в результате гранатометного выстрела противника. Несмотря на полученное ранение, задача поставленная перед прапорщиком Сологубовым и его подчиненными, была выполнена».