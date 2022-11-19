Глава ФИФА обвинил Запад в лицемерии

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Фото: REUTERS

В преддверии чемпионата мира по футболу, стартующего в Катаре, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино начал пресс-конференцию с часовой речи, которую он посвятил неверному восприятию Западом стран с иной культурой.

Катар обвиняли и обвиняют в эксплуатации труда иммигрантов, нарушении прав человека и пр.

Инфантино поразился тому, что западные журналисты пишут о Катаре исключительно в негативном свете, не упоминая ни о каких положительных изменениях, произошедших за последние годы в этой стране. И уж тем более западные СМИ отказываются писать об аналогичных проблемах, существующих в их странах.

- Вы думаете, ФИФА может приехать в Великобританию, Штаты или Италию, потребовать, чтобы они разработали систему поддержки рабочих-мигрантов? Многие там работают нелегально, в Катаре — легально. Есть специальный фонд поддержки, который уже выплатил более $350 миллионов компенсаций пострадавшим рабочим. — привел пример Инфантино.

- Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение 3000 лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали, — сказал глава ФИФА, назвав попытки указать катарцам на их нарушения в области прав человека лицемерием.

- Если у нас будет возможность проводить турнир в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить. В Иране живет 80 млн. человек. Вы считаете, что все они живут плохо, что там живут монстры? Я так не думаю. Или если в Великобритании живет 60 миллионов, вы думаете, что они все хорошие без исключения? Вы разъединяете, мы будем бороться за то, чтобы объединять людей, — пообещал он, призвав дать возможность людям со всего мира насладиться чемпионатом.

- Он и так проводится только раз в четыре года. Сколько сложностей есть в мире, вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их? Пожалуйста, давайте праздновать и верить в то, что мы подарим миру улыбки. – попросил глава ФИФА.