56-летняя Наталья Штурм выходит замуж за миллионера

Наталья Штурм. Фото: соцсети.

Звезда 90-х Наталья Штурм дважды выходила замуж, но оба ее брака закончились разводами. Шли годы, певица крутила многочисленные романы, но так и не обрела счастье. Артистка, у которой есть взрослые дочь и сын, уже успела стать бабушкой. Несколько лет назад во время путешествия по Занзибару исполнительница хита «Школьный роман» познакомилась с состоятельным бизнесменом по имени Альберт. Еще летом он говорил, что готов жениться на Наталье. И вот сейчас он снова сделал ей предложение руки и сердца.

На своей странице в соцсети певица опубликовала видео из салона красоты, где во время процедуры маникюра внезапно появился возлюбленный и подарил ей роскошное кольцо. Наталья приняла подарок и немедленно надела кольцо на пальчик, объявив, что она теперь невеста.

- Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста, - заявила обрадованная Штурм.

Избранник артистки подарил ей очень необычное украшение. Вместо традиционного бриллианта он выбрал совсем другой камень.

- Бирманская шпинель - такой же драгоценный камень как бриллиант, только редкий, - пояснила Штурм. - В этом колечке 3.4 карата, цвет красно-оранжевый.

Жених певицы Альберт подарил ей кольцо. Фото: соцсети.

Чем занимается ее избранник, Наталья не говорит. И только скромно упоминает, что ее возлюбленный – миллионер. Артистка уже познакомила его с дочкой Еленой.

Со своим вторым ребенком - сыном Арсением певица долгое время не общалась. Юноша живет со своим отцом, который сумел настроить его против матери. Арсений был для Натальи долгожданным ребенком: чтобы родить его, она прошла через процедуру ЭКО. Но это не спасло ее брак с Игорем Павловым. Отношения супругов не были гладкими – по словам исполнительницы, муж неоднократно поднимал на нее руку. Они расстались со скандалом и долго делили сына через суд, определяя, с кем будет жить мальчик.

Игорь считал, что Наталья ведет неподобающий приличной женщине образ жизни, и пытался лишить ее родительских прав. В качестве доказательства бизнесмен приводил в суде пикантные фотографии Натальи в стиле «ню», которые она публиковала в соцсетях. Во время зарубежных путешествий исполнительница фотографировалась топлесс и делилась обнаженными снимками со своими поклонниками. Кроме того, Павлов настаивал, что Наталья слишком часто меняет возлюбленных, выбирая парней гораздо моложе себя. По мнению экс-супруга, все это создавало нездоровую атмосферу для воспитания мальчика.

Поначалу Арсений жил с матерью, но в 14 лет отец забрал его к себе. Наследник звезды сам решил, что с отцом ему будет лучше. С тех пор Наталья практически не виделась с сыном. Павлов мальчику парню номер телефона и перевел в другую школу. В итоге сын перестал звонить Наталье.