Актер Оскар Кучера: "Алла Пугачев перестала быть человеком"

Алла Пугачева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оскар Кучера раскритиковал Аллу Пугачеву. Известный артист не может простить Примадонне ее скандальных высказываний. Он не понимает, почему певица, уехав из России в Израиль, позволяет себе подобные выпады.

На протяжении многих лет Алла Пугачева была одной из самых любимых артисток на отечественной эстраде. Несмотря на многочисленные скандалы, Примадонне многое прощали. Все изменилось, когда исполнительница хита "Миллион алых роз" переехала в Израиль и стала критиковать Россию и бывших соотечественников.

После этого от знаменитости стали многие отворачиваться. В их числе оказался Оскар Кучера. Он изумился заявлению певицы, которая для него была эталоном долгие годы.

"Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь. Я понимаю, что ей глубоко ... на то, что я говорю и на мое мнение. Но я ее очень сильно уважал всегда и у меня плакат со стены упал, с которым я рос", - признался шоумен.

Оскар признался, что поначалу спокойно отнесся к тому, что Примадонна покинула Родину. Однако, когда Пугачева начала ругать россиян, терпение 48-летнего актера лопнуло.

"Когда она ляпнула - да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами… Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. Ты, оказывается, пела для холопов... Голубых кровей барышня? Мог бы себе такое интеллигентный человек позволить? И разрушился образ моментально. Она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня", - заключил Кучера в интервью "Настоящее" на YouTube.

Актер также подчеркнул, что русскому человеку свойственно прощать. Но лично ему не хотелось вновь видеть уехавших звезд.