Фигуристка Медведева отметила 23-летие в платье как у Собчак за 200 тысяч рублей

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда фигурного катания Евгения Медведева отметила 23-летие. Спортсменка отпраздновала день рождения в черном платье Khaite с пикантным декольте. Ранее в этом наряде стоимостью более 200 тысяч рублей появилась Ксения Собчак. Телеведущая надевала его, когда снимала интервью с семейным психологом Сатьей Дас.

Медведева сфотографировалась в черном наряде, сидя на постели с кусочком торта в руках. Эффектным снимком спортсменка поделилась в соцсетях. Поклонники поздравили девушку с днем рождения, отметив, что наряд ей очень к лицу.

Медведева сфотографировалась в черном наряде с пикантным декольте. Фото: соцсети.

Сейчас Евгения Медведева продолжает сниматься в шоу «Ледниковый период», хотя еще недавно ее участие в популярном телепроекте было под вопросом. Изначально партнером фигуристки был певец Даня Милохин, с которым она уже каталась в прошлом сезоне шоу. Однако недавно Милохин принял решение уйти с проекта, сославшись на усталость и нехватку сил. Тиктокер внезапно бросил шоу и улетел в Дубай, тем самым подставив и свою партнершу, и команду проекта.

Место Милохина в «Ледниковом периоде» занял актер Федор Федотов, известный ролью в фильме «Серебряные коньки». Он уже участвовал в шоу вместе с фигуристкой Татьяной Волосожар, и тогда их пара одержала победу в проекте.

Ранее в этом наряде стоимостью более 200 тысяч рублей появилась Ксения Собчак. Фото: кадр видео.

Ходили слухи, что Милохин и Медведева расстались отнюдь не друзьями. Однако тиктокер очень тепло поздравил фигуристку с 23-летием, опубликовав видео в соцсетях.

«Поздравляем тебя с днем рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное», - сообщил тиктокер в ролике.

Поклонники подозревали, что между Милохиным и Медведевой были нежные чувства: партнеры не раз обменивались на льду поцелуями. Пока СМИ писали, что у них роман, певец и фигуристка хранили молчание и не комментировали свои отношения. Потом спортсменка все же призналась, что поцелуи были задуманы как элемент шоу, чтобы привлечь внимание зрителей и судей.

Напомним, Евгения Медведева завоевала две серебряные медали Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. На ее счету также одна бронза чемпионатов мира, два золота и серебро чемпионатов Европы.