Актриса Шарлиз Терон рассказала о своем ужасном прошлом

В кино Терон обрела свою популярность, благодаря своему умению воплотить на экране любую роль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великолепной киноактрисе Шарлиз Терон доставались лучшие роли в кино, и она играла их достойно. Причем лучше всего ей удавались те, в которых она становилась жертвой убийства или насилия. И, как оказалось, играть так ее научила сама жизнь, а не актёрская школа.

Её отец был алкоголиком. Не было и дня, чтобы он не приходил домой в стельку пьяным. И в один из вечеров он так напился, что ворвался в дом с огнестрельным оружием в руках. Ворвавшись в комнату 15-летней на тот момент Шарлиз, он стал грозить ей оружием. Девочка и ее мать Герда пытались его остановить. Сделав пару шагов назад, мужчина направил пистолет в сторону жены и дочери и выпустил три пули.

- Ни одна пуля не попала в нас, и это просто чудо. Но с целью самообороны мама решила устранить эту угрозу, - рассказала актриса.

Мать девочки выхватила оружие и выстрелила в супруга на глазах у дочери, убив его. Суд оправдал Герду, решив, что это была самооборона.

Шарлиз Терон с родителями

Став популярной, Шарлиз долгое время скрывала правду, говоря, что ее отец погиб в автокатастрофе. Но спустя много лет она нашла в себе силы рассказать страшную правду о произошедшем той злополучной ночью.

- Думаю, что на мою взрослую жизнь больше всего повлияло то, что я когда-то жила в доме с алкоголиком и никогда не знала, чем закончится очередной день. – рассказала она.

В кино Терон обрела свою популярность, благодаря своему умению воплотить на экране любую роль: будь то роковая дама в фильме «Адвокат дьявола» или серийная убийца в кинокартине «Монстр». Ей подвластно всё.

Сейчас актрисе 47 лет. Любовь всей своей жизни она до сих пор не встретила, но надеется на создание крепкой, образцовой семьи. Терон воспитывает двух приёмных детей, которым дарит свою любовь.

Она посвящает немало времени и сил филантропии и помогает предотвратить насилие и наркоманию, а также помогает защищать права жительниц Черного континента.