Молдаванин-убийца сдался властям другой страны, только чтобы избавиться от костылей

Щевелев, находясь в Пардес-Хане в гостях у своей бабушки 59-летней Фриды Рачульской, убил и ограбил пожилую женщину

Гражданин Молдовы Родион Щевелев пять лет назад убил в Израиле свою бабушку и сбежал на родину. Сдаться израильским правоохранителям преступник решил после того, как получил серьезную травму.

По словам следователей, в 2018 году 18-летний Щевелев, находясь в Пардес-Хане в гостях у своей бабушки 59-летней Фриды Рачульской, убил и ограбил пожилую женщину. Вначале он душил ее, затем ударил бутылкой по голове, а после нанес несколько ножевых ранений. После того, как женщина перестала дышать, убийца собрал наличные деньги, драгоценности и ценные вещи и через несколько часов вылетел в Молдову.

Тело женщины было обнаружено спустя два дня после убийства – подруга забеспокоилась из-за отсутствия связи с Рачульской и попросила хозяина квартиры ее проведать.

Щевелев же спокойно жил в Молдове, проедая украденные деньги. Однако недавно он попал в серьезное ДТП, после которого смог передвигаться только с помощью костылей. Через знакомых он выяснил, что необходимую ему операцию могут сделать в Израиле.

Тогда он связался с представителем израильских властей и выразил готовность сдаться в обмен на обещание, что ему окажут необходимую медицинскую помощь.

После прибытия в Израиль Родион Щевелев был взят под стражу, а его дело – передано в суд.