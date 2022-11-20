В США исход выборов определил жребий

В ноябре в США прошли выборы различных уровней Фото: REUTERS

В небольшом американском городе Роджерс-Сити (штат Мичиган) в начале ноября прошли выборы мэра. После подсчета голосов выяснилось, что два кандидата в горсовет набрали равное количество голосов.

Помимо прочих избирательных процессов в рамках всеамериканских промежуточных выборов, в Роджерс-Сити прошли и выборы в муниципальные органы власти. На одно место в горсовете претендовали два кандидата: Бриттани Вандерволл и Тимин Адэр.

После того, как комиссия разложила бюллетени с именами избранников, стало ясно – обе претендентки набрали по 616 голосов.

Тогда, в полном соответствии с регламентом, было принято решение поручить выбор победителя судьбе: в чашу положили две свернутые бумажки и предложили кандидаткам вытащить по одной из них.

Тимин Адэр повезло – на ее бумажке оказалось слово «избрана». Понятно, что ее соперница вытащила листок со словами «не избрана».

Впрочем, скандала не случилось – оппонентки обнялись, Бриттани поздравила Адэр с заслуженной победой и пообещала взять реванш на следующих выборах через два года.

В ноябре в США прошли выборы различных уровней, в том числе, американцы переизбирали всех членов нижней палаты Конгресса и треть сенаторов. По результатам выборов большинство в Палате представителей перешло к республиканцам, а контроль над Сенатом остался в руках демократов.