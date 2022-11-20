Нет тела, но есть дело: Во Франции расследуют загадочное убийство

Правоохранители уверены – убийство было, и хотят докопаться до правды любой ценой Фото: EAST NEWS

Прокуратура Нормандии расследует загадочное убийство, главными уликами в котором служит рассказ подозреваемого и пара фотографий машины, сделанных якобы вскоре после происшествия.

Правоохранители уверены – убийство было, и хотят докопаться до правды любой ценой. Вот только пока у них ничего не получается.

– За 23 года работы в суде я ни разу с таким не сталкивался. У нас нет тела, и мы не знаем личности человека, который, как нам кажется, был убит, – пожаловался журналистам гособвинитель Реми Кутен.

А дело, по мнению следствия, было так: находящийся сейчас под следствием 46-летний поляк, много лет живущий во Франции, находясь в нетрезвом состоянии за рулем своего автомобиля, на проселочной дороге сбил велосипедистку. Испугавшись, мужчина решил избавиться от тела и съездил домой за лопатой.

Когда он вернулся на место происшествия, выяснилось, что женщина жива. Тогда он добил ее лопатой и закопал, а велосипед вывез на свалку.

Возможно, никто никогда и не узнал бы о трагедии, но поляк, любящий выпить, в пьяном виде начал рассказывать о страшной истории своим знакомым.

Первой исповедь услышала бывшая подруга мужчины. Решив с ним поговорить, она приехала к нему, но дома не застала. А вот во дворе стояла его Audi с треснувшим лобовым стеклом и большим красным пятном на нем.

Девушка на всякий случай сделала несколько снимков, и теперь это - едва ли не главные улики во всем деле.

Позже поляк рассказал историю о сбитой женщине нескольким друзьям, а еще через некоторое время заявил в полицию о краже машины. Обгоревшую Audi нашли примерно через месяц.

Когда же полиция взялась за мужчину всерьез, он начал твердить, что историю про аварию он придумал, чтобы привлечь к себе внимание своей бывшей. По его словам, он сам разбил лобовое стекло и размазал по нему кровь курицы.

Полицейские уверены, что подозреваемый лжет, и инцидент с велосипедисткой все же был. Вот только есть одна проблема – никто не заявлял об исчезновении женщины. Хотя, уверяют следователи, это не показатель – жертва могла быть одинокой, велопутешественницей, забравшейся далеко от дома, бездомной или даже иностранкой. Версий множество, но чтобы продолжить расследование, полиции срочно нужно тело, или хотя бы заявление об исчезновении человека. А их нет.