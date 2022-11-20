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20 ноября 2022 6:56

Виктория Токарева: «У меня есть счастливая особенность: я любила тот период жизни, который проживаю сейчас»

20 ноября исполняется 85 лет замечательной писательнице
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Виктория Самойловна говорит, что ей помогает внутренний голос

Виктория Самойловна говорит, что ей помогает внутренний голос

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Виктория Токарева в некоторым смысле ретроград. Она не пользуется мобильным телефоном, хотя любит поговорить. Не печатает на компьютере. Пишет свои рассказы чернильной ручкой с золотым пером фирмы Parker. В её случае золотое перо – не фигура речи. Хотя, безусловно, она и «золотое перо», и современный классик, культовый автор и в этом статусе уже давно. Нам остается только завидовать и удивляться, как ей удается этой чернильной ручкой, пускай и самой дорогой, каждый год катать по книжке рассказов и повестей?

Виктория Самойловна говорит, что ей помогает внутренний голос. Именно так - «Внутренний голос» - называется её новая книжка, которая вышла накануне дня рождения писательницы в издательстве «Азбука». «КП» тоже позвонила накануне и задала Токаревой несколько вопросов:

- Вы как-то сказали: писатель приходит в нашу жизнь для того, чтобы её осмыслить. Писатель сродни проповеднику. Какие мысли о нашей сегодняшней жизни?

- Давай не будем о политике... Лучше я тебе скажу, чего я жду, - дипломатично ответила мне Токарева. - Я каждый день жду, что люди, от которых зависят важные решения, сядут за стол переговоров. И война закончится. Мне жалко и наших, и украинцев.

Недавно я посмотрела снова фильм «Летят журавли». Там герой, которого играет Василий Меркурьев, говорит: «Отдавать своего сына на войну, думаешь хочется?». Какие точный слова! Лучше и не скажешь.

- Сейчас говорят, что художники должны осмыслить события в Донбассе в книжках, фильмах, спектаклях. Вы думаете, уже пришло время?

- Я думаю, многие уже всё осмыслили. Но в стране сейчас такая ситуация, что нежелательно говорить всю правду. Поэтому молчат. И не только художники.

- Хорошо, давайте тогда поговорим о вашей новой книжке, которая о людях, их страстях, любви и разочарованиях… Когда вы беретесь за перо, вы откуда знаете, что интересно сегодняшнему читателю?

- Думаю, читателю интересно то, что отражает наше время. Я пишу для себя, о том, что интересно мне. Если я это делаю искренне, честно, это будет интересно всем.

Я пишу для людей своего круга – для творческой интеллигенции. За это она меня любит. И говорит мне хорошие слова, а плохие не говорит. Поэтому мне кажется, что все в порядке.

- В последнее десятилетие у вас настоящий ренессанс. В советское время у вас выходила книжка раз в 5 лет. Теперь вы каждый год радуете своих читателей новым сборником рассказов. В молодости вы меньше писали?

- Просто тогда была другая политика. Я никогда не прославляла наш путь к коммунизму. Поэтому во мне не было заинтересовано советское государство. А сейчас мы живет в эпоху рыночной экономики. Мои книжки хорошо продаются. И я интересна издателям. Кстати, многие любят мою позднюю прозу гораздо больше, чем молодую Токареву.

- Ваши рассказы пронизаны оптимизмом, юмором и иронией. Что вас радует в сегодняшней жизни?

- Меня радует то, что я жива. Это первое. Второе: что я относительно здорова. В-третьих, я не нуждаюсь в деньгах. Это важно в моем возрасте. Радует то, что мой внук получил первую премию на Московском кинофестивале (режиссер Петр Тодоровский-младший получил «Серебряного Святого Георгия» за фильм «Здоровый человек» в конкурсе 44-го ММКФ – Ред.). Как же мне не радоваться жизни?

- А внучка чем радует?

- Катя написала сценарий для сериала - 11 серий. И её сценарием заинтересовались. Внуки у меня талантливые. И без вредных привычек. Если бы в молодости мне встретился такой парень как мой внук, я была бы счастлива.

- Так и ваш муж был хорошим…

- Это правда. Петруша во многом пошел в своего деда - в Токарева (второй его дед по отцу – режиссер Петр Тодоровский – Ред.). Он сдержанный, как и мой муж. Только Петя – человек действия, а муж был созерцателем. Теперь-то я понимаю, что мой муж - это подарок мне свыше. С моим характером никто другой бы меня не стал терпеть. Даже то, что он столько лет терпел, и то странно.

- Какая ваша следующая книжка?

- Пропала собака. Про то, как у моего соседа украли собаку.

- Уже начали её писать?

- Нет, но начала обдумывать. После выхода новой книжки я полгода ничего не пишу. Даю себе отдых.

- Вы не унывающий человек и с вами легко разговаривать. Поделитесь, если не жалко, секретом такого отношения к жизни. У вас есть кредо?

- Ты с ума сошла! Однажды актриса Женя Симонова сказала: «Кредо у меня, конечно, есть, но у меня есть и блюдо, которое я очень люблю». Какое еще кредо? Что за идиот живет в соответствии с кредо?

- Хорошо: не кредо, а принцип жизни какой? Ну чтобы быть счастливой? Не давать волю унынию…

- Если мне уныло, я буду унывать. А если нет, чего же тогда печалиться? Как живется, так и живу. У меня есть счастливая особенность: я любила тот период жизни, который проживаю сейчас. Когда у меня была маленькая дочка, мне было жалко, что она растет. Она была такая милая, такая беззащитная, что мне хотелось, чтобы она всегда оставалась такой же - милой и зависимой от меня. Теперь я - долгожитель. И это мне нравится. Длинная жизнь - это тоже победа.

Мой отец умер в 37 лет. Я живу уже в два раза дольше. Есть такой фильм Геннадия Шпаликова «Долгая и счастливая жизнь». Название красивое и правильное: люди любят, чтобы жизнь была долгая и счастливая. Это первое. Второе – я очень люблю свой дом на земле (в поселке «Советский писатель» под Троицком – Ред.), который я построила своими руками. Ничего особенного в этом доме нет. Но для меня он самый лучший. У нас в поселке есть огромные дома в тысячу квадратных метров. Я думаю: зачем такие большие? Их надо убирать. Отапливать... А у меня дом такой как мне надо. Разве это не счастье?..

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