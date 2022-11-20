Виктория Токарева: «У меня есть счастливая особенность: я любила тот период жизни, который проживаю сейчас»

Виктория Самойловна говорит, что ей помогает внутренний голос Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Виктория Токарева в некоторым смысле ретроград. Она не пользуется мобильным телефоном, хотя любит поговорить. Не печатает на компьютере. Пишет свои рассказы чернильной ручкой с золотым пером фирмы Parker. В её случае золотое перо – не фигура речи. Хотя, безусловно, она и «золотое перо», и современный классик, культовый автор и в этом статусе уже давно. Нам остается только завидовать и удивляться, как ей удается этой чернильной ручкой, пускай и самой дорогой, каждый год катать по книжке рассказов и повестей?

Виктория Самойловна говорит, что ей помогает внутренний голос. Именно так - «Внутренний голос» - называется её новая книжка, которая вышла накануне дня рождения писательницы в издательстве «Азбука». «КП» тоже позвонила накануне и задала Токаревой несколько вопросов:

- Вы как-то сказали: писатель приходит в нашу жизнь для того, чтобы её осмыслить. Писатель сродни проповеднику. Какие мысли о нашей сегодняшней жизни?

- Давай не будем о политике... Лучше я тебе скажу, чего я жду, - дипломатично ответила мне Токарева. - Я каждый день жду, что люди, от которых зависят важные решения, сядут за стол переговоров. И война закончится. Мне жалко и наших, и украинцев.

Недавно я посмотрела снова фильм «Летят журавли». Там герой, которого играет Василий Меркурьев, говорит: «Отдавать своего сына на войну, думаешь хочется?». Какие точный слова! Лучше и не скажешь.

- Сейчас говорят, что художники должны осмыслить события в Донбассе в книжках, фильмах, спектаклях. Вы думаете, уже пришло время?

- Я думаю, многие уже всё осмыслили. Но в стране сейчас такая ситуация, что нежелательно говорить всю правду. Поэтому молчат. И не только художники.

- Хорошо, давайте тогда поговорим о вашей новой книжке, которая о людях, их страстях, любви и разочарованиях… Когда вы беретесь за перо, вы откуда знаете, что интересно сегодняшнему читателю?

- Думаю, читателю интересно то, что отражает наше время. Я пишу для себя, о том, что интересно мне. Если я это делаю искренне, честно, это будет интересно всем.

Я пишу для людей своего круга – для творческой интеллигенции. За это она меня любит. И говорит мне хорошие слова, а плохие не говорит. Поэтому мне кажется, что все в порядке.

- В последнее десятилетие у вас настоящий ренессанс. В советское время у вас выходила книжка раз в 5 лет. Теперь вы каждый год радуете своих читателей новым сборником рассказов. В молодости вы меньше писали?

- Просто тогда была другая политика. Я никогда не прославляла наш путь к коммунизму. Поэтому во мне не было заинтересовано советское государство. А сейчас мы живет в эпоху рыночной экономики. Мои книжки хорошо продаются. И я интересна издателям. Кстати, многие любят мою позднюю прозу гораздо больше, чем молодую Токареву.

- Ваши рассказы пронизаны оптимизмом, юмором и иронией. Что вас радует в сегодняшней жизни?

- Меня радует то, что я жива. Это первое. Второе: что я относительно здорова. В-третьих, я не нуждаюсь в деньгах. Это важно в моем возрасте. Радует то, что мой внук получил первую премию на Московском кинофестивале (режиссер Петр Тодоровский-младший получил «Серебряного Святого Георгия» за фильм «Здоровый человек» в конкурсе 44-го ММКФ – Ред.). Как же мне не радоваться жизни?

- А внучка чем радует?

- Катя написала сценарий для сериала - 11 серий. И её сценарием заинтересовались. Внуки у меня талантливые. И без вредных привычек. Если бы в молодости мне встретился такой парень как мой внук, я была бы счастлива.

- Так и ваш муж был хорошим…

- Это правда. Петруша во многом пошел в своего деда - в Токарева (второй его дед по отцу – режиссер Петр Тодоровский – Ред.). Он сдержанный, как и мой муж. Только Петя – человек действия, а муж был созерцателем. Теперь-то я понимаю, что мой муж - это подарок мне свыше. С моим характером никто другой бы меня не стал терпеть. Даже то, что он столько лет терпел, и то странно.

- Какая ваша следующая книжка?

- Пропала собака. Про то, как у моего соседа украли собаку.

- Уже начали её писать?

- Нет, но начала обдумывать. После выхода новой книжки я полгода ничего не пишу. Даю себе отдых.

- Вы не унывающий человек и с вами легко разговаривать. Поделитесь, если не жалко, секретом такого отношения к жизни. У вас есть кредо?

- Ты с ума сошла! Однажды актриса Женя Симонова сказала: «Кредо у меня, конечно, есть, но у меня есть и блюдо, которое я очень люблю». Какое еще кредо? Что за идиот живет в соответствии с кредо?

- Хорошо: не кредо, а принцип жизни какой? Ну чтобы быть счастливой? Не давать волю унынию…

- Если мне уныло, я буду унывать. А если нет, чего же тогда печалиться? Как живется, так и живу. У меня есть счастливая особенность: я любила тот период жизни, который проживаю сейчас. Когда у меня была маленькая дочка, мне было жалко, что она растет. Она была такая милая, такая беззащитная, что мне хотелось, чтобы она всегда оставалась такой же - милой и зависимой от меня. Теперь я - долгожитель. И это мне нравится. Длинная жизнь - это тоже победа.

Мой отец умер в 37 лет. Я живу уже в два раза дольше. Есть такой фильм Геннадия Шпаликова «Долгая и счастливая жизнь». Название красивое и правильное: люди любят, чтобы жизнь была долгая и счастливая. Это первое. Второе – я очень люблю свой дом на земле (в поселке «Советский писатель» под Троицком – Ред.), который я построила своими руками. Ничего особенного в этом доме нет. Но для меня он самый лучший. У нас в поселке есть огромные дома в тысячу квадратных метров. Я думаю: зачем такие большие? Их надо убирать. Отапливать... А у меня дом такой как мне надо. Разве это не счастье?..