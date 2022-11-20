Когда-то Джо Байден сражался за мир и ездил с «визитами дружбы» в Красную Москву. Фото: EAST NEWS

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ЯСТРЕБА, ИМ НАДО СТАТЬ

…28 октября 1986 года. Рональд Рейган (один из самых успешных лидеров в истории Штатов) выступает на митинге в Джорджии, агитируя за родную Республиканскую партию на предстоящих через неделю выборах в Конгресс. И главный его аргумент разит наповал:

— Если республиканцы потеряют большинство в Капитолии, там будут заправлять такие люди, как Байден! Они одновременно повысят налоги и раздуют гостраты, так, что бюджет станет дефицитным!

Впрочем, с подобной критикой согласны не все. Рейгану на тот момент — 75 лет, он самый великовозрастной президент в истории США. И ведёт агрессивную внешнюю политику, открыто намекая на возможность превентивного ядерного удара по СССР. А вот Джо Байден — в расцвете лет, ему всего 44, он раз за разом честно выигрывает выборы в Сенат, где сражается за мир — например, ездит с «визитами дружбы» в Красную Москву.

Но, видно, таков злой рок вашингтонских бонз: едва они попадают в Овальный кабинет — как сразу же оставляют свои «голубиные перья» за порогом, превращаясь в «ястребов». 20 ноября 2022 года теперь уже президенту Байдену исполнилось 80. Он обогнал по возрасту Рейгана на аналогичном посту (которого сами демократы когда-то попрекали «старческой немощью») — и… конечно, сражается с Россией. Одновременно подумывая выдвинуться на новые выборы.

Многие скелеты из его шкафа и детали биографии президента США Джо Байдена вытащили ещё к предыдущим юбилеям. В 2010-х годах — коррупционные связи с украинским энергоконцерном «Буризма». В 2000-х — распилы многомиллиардной помощи для «братского Косово», за выделение которой Байден сам же и отвечал как председатель международного комитета Сената.

Но открывшиеся недавно архивы таят и другие неприятные тайны из биографии президента США Джо Байдена. Которые показывают, что для достижения цели он вовсю готов лицемерить и отказываться от собственных «демократических принципов».

15 января 1988 года. Член комиссии по иностранным делам Сената США Джозеф Байден и Андрей Громыко перед началом беседы в Кремле Фото: фотохроника ТАСС.

Биография президента США Джо Байдена

…Август 1979. Байден почти вдвое моложе, чем сейчас, но уже ведёт большую игру. Вместе с американской парламентской делегацией он посещает СССР — договариваться о ядерном разоружении и поднимать рейтинг своего президента-однопартийца Джимми Картера к выборам на следующий год.

Однако на пресс-подходе к советским журналистам он не боится встать в позу, критикуя Красную Империю:

— Облегчение эмиграции из СССР — это важная вещь для улучшения климата наших отношений, — говорит молодой Джо, имея в виду препоны, которые Москва ставила людям, желающим покинуть «союз нерушимый».

Но, как сейчас выяснилось, то была лишь игра на публику. В те же московские дни Байден неформально встретился с Вадимом Загладиным — помощника Брежнева по внешнеполитическим делам. Сейчас этот аппаратчик прочно забыт, но в годы застоя Вадим Валентинович был одним из теневых архитекторов нашей внешней политики.

И в беседе с советским чиновником «off the record» (не под запись — ред.) Байден был восхитительно циничен.

Джо Байден. 1979 год Фото: EAST NEWS

«Мои собеседники (то есть американские конгрессмены во главе с Байденом — ред.) признавали, что судьба большей части так называемых диссидентов не интересует их никоим образом», — пишет Загладин в своём дневнике.

Современная западная исследовательница Сюзанна Шатеберг, работавшая с дневниками Загладина, делает печальный вывод. Такими высказываниями американские политики наподобие молодого Байдена укрепляли старика Брежнева в мысли: мол, когда «свободный мир» критикует его за «права человека в СССР» — то это не какая-то реальная проблема, а просто клеветническая кампания против Кремля.

МУТНЫЕ ДЕЛА В РОССИИ ВРЕМЁН ДЕВЯНОСТЫХ

…Октябрь 2000 года. За две недели до президентских выборов — Америку сотрясает скандал. Кандидат от республиканцев Джордж Буш-младший прямо во время теледебатов уличает своего оппонента-демократа Эла Гора в «коррупционных связях с Москвой».

Оказывается, в середине девяностых тогдашний вице-президент Эл Гор разрешил российским чиновникам поставки оружия в Иран по ещё советским контрактам. И это притом, что Исламская Республика всегда была одним из главных врагов США, считаясь там «спонсором терроризма» и находясь под санкциями. Логично предположить, что американцы решили погреть руки, предложив тогдашним московским либералам нехитрую сделку: «Мы закрываем глаза на обход наших антииранских санкций, а вы даёте нам откат с этих экспортных контрактов».

Скандал вышел страшным, оппоненты-республиканцы продавили парламентские слушания для расследования. Из влиятельных демократов на слушания явился лишь Байден:

— Никакого нарушения законов тогда не было! — категорически заявлял он. И знал, о чём говорил, ибо в год заключения «иранской оружейной сделки» возглавлял комитет Сената по вопросам юстиции. То есть мог заблокировать тот процесс. Но не стал.

Джо Байден с супругой. 1987 год Фото: EAST NEWS

Был ли «старина Джо» вовлечён в саму коррупционную схему? Спрашивать уже не у кого. Многие российские чиновники времён девяностых — как зам. министра финансов РФ Андрей Вавилов или глава МИД Андрей Козырев, которые могли знать о том «иранском схематозе», сейчас… живут в США. А даже самый глупый осёл (животное-символ Демпартии) никогда не наступит на собственный хвост.

Впрочем, всё это не мешает Байдену, закрывшему глаза на нарушение американских санкций тогда, давить на всю планету, требуя выполнять другие санкции США — уже против России — сегодня. А что такого? Этот тот самый «мир по правилам», о котором Байден говорит и сейчас. В смысле — по АМЕРИКАНСКИМ правилам. Когда «что есть зло», а «что есть добро» — уполномочен определять исключительно «вашингтонский обком».

Джо Байден отмечает юбилей – президенту США 80 лет Фото: REUTERS

ИТОГО

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

От «дедушки Джо» отворачивается даже собственная партия

- К круглому юбилею наш герой подходит с печальными итогами. Да, спад в американской экономике слегка затормозился, либеральные СМИ пытаются представить эту «стабилизацию» как эпическую победу. Однако цены на бензин вплотную приблизились к психологическому барьеру в $5 за галлон (в наших цифрах — примерно 70-80 рублей за литр).

Хуже того, давний раскол в заокеанском обществе стал критическим — многие эксперты говорят, что одна половина страны откровенно ненавидит другую. В чём значительную роль сыграла как раз Демократическая партия и лично Байден, постоянно идущие на уступки ультралиберальным активистам — из тех, что требуют «отнять богатства у белых угнетателей» или «позволить мужчинам-трансгендерам побеждать в женских соревнованиях».

«Старина Джо» — фигура, конечно, масштабная. Но всё же годы берут своё Фото: REUTERS

Внутри Вашингтона — не меньшее напряжение. Байдену не удалось выстроить рабочие отношения с «номером 2» — вице-президентом Камалой Харрис, которую Белый дом выставляет крайней во всех бедах наподобие миграционного кризиса. В ответ недовольная женщина самоустраняется от проблем, что бьёт по рейтингу уже Байдена.

Всё это делает 80-летнего президента токсичной фигурой даже для собственной партии — однако других людей, сравнимых по политическому весу, среди действующих политиков-демократов нет. Так что вероятность «похода патриарха» на новый срок в 2024 году вполне реальна.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Почему он бесит многих американцев

«Старина Джо» — фигура, конечно, масштабная. Но всё же годы берут своё, и некоторые нынешние привычки Байдена вводят с ступор даже его сторонников.

СИДЕНИЕ В БУНКЕРЕ

В пандемию коронавируса — и, на минуточку, в разгар избирательной кампании-2020 — Байден почти всё время просидел в изоляции. Собственный штаб просто запретил ему выходить из домашнего бункера — справедливо предполагая, что внезапный ковид может свести старика в могилу. «Прогрессивная» практика бегства от действительности повторилась и год спустя — в августе 2021-го, когда американские войска с позором бежали из Кабула, 46-й президент… ушёл в отпуск, дабы на отвечать на неудобные вопросы журналистов.

Некоторые жесты хозяина Белого дома производят жутковатое впечатление Фото: REUTERS

ОБЩЕНИЕ С ВОЗДУХОМ

Некоторые жесты хозяина Белого дома производят жутковатое впечатление. Стоит ему освободиться от рук ассистентов — и лидер нации начинает теряться в пространстве, а также делает попытки заговорить с кем-то невидимым — как будто у него за спиной материализуется призрак. Почему так происходит — версии есть разные. Злопыхатели утверждают, будто это признаки деменции (старческого слабоумия).

ОГОВОРКИ ПО ДЖОЗЕФУ

Если вы заметили, Байден выступает на публике своеобразно, поворачивая голову влево-вправо. Потому что там стоят незаметные для публики телесуфлёры с бегущей строкой. На даже зачитать текст — задача тяжёлая. В 2020 года он заявлял, что «баллотируется в сенаторы» (на самом деле — в президенты). В 2021 — называл свою напарницу Камалу Харрис «избранным президентом» (на самом деле — она лишь вице-президент). В 2022-м — пытался дать слово Джеки Валорски (конгрессменше, погибшей в автокатастрофе незадолго до этого). Хотя… в некоторых его перлах типа «Россия вторглась в Россию» и впрямь есть философская глубина.