Можно ли заночевать внутри трупа лошади, как Ди Каприо: Путешественник оценил реалистичность голливудских фильмов про выживание

Эксперт по выживанию, путешественник и действительный член Русского географического общества Михаил Ярин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что после начала СВО и проведения частичной мобилизации в России вырос спрос на курсы выживания в дикой природе. Чаще всего их покупают городские люди, которые о поведении в природной среде (в-основном в лесах) имеют весьма приблизительное представление.

- До прохождения курсов обыватели чаще всего черпают подобную информацию из популярных фильмов, - объясняет KP.RU эксперт по выживанию, путешественник и действительный член Русского географического общества Михаил Ярин назвал самые достоверные фильмы о выживании в дикой природе. - Но там обычно одна сплошная «фантастика», которая практически не имеет никакого отношения в реальности.

- Можете назвать самые достоверные ленты?

- Это непросто, потому что в кино обычно на один грамм правды килограмм «красивой картинки». Но я бы вот какие фильмы назвал прежде всего. Есть отличный фильм «Затерянные во льдах» (Исландия, выпущен в 2018 году, - Авт.) - про пилота небольшого самолета, который потерпел крушение в Арктике и пытается выжить. Там практически весь фильм играет только один актер. Вот это очень достоверное кино, с минимумом вымысла. Есть достаточно достоверный фильм «Джунгли», с Дэниэлом Рэтклиффом в главной роли. (Австралийский триллер 2017 года снят по реальной истории начала 1980-х - группа путешественников отправляется исследовать джунгли Амазонки, но в итоге все заканчивается печально, - Авт.). Пожалуй, это все, что приходит на ум.

- А знаменитый «Выживший» с Леонардом Ди Каприо? (США, 2015 год, фильм снят по мотивам биографии реального охотника Хью Гласса, который в 1823 году был тяжело ранен в схватке с медведем, но выжил, пройдя по лесам и рекам 300 км, - Авт.).

- Кроме сцены атаки медведя - все остальное вымысел в чистом виде. Иногда откровенный бред. Люди, которые приходят на курсы, иногда спрашивают меня об этом фильме. Многие упоминают сцену, где герой Ди Каприо разрывает голыми руками погибшую лошадь, вытаскивает из нее внутренности и залезает внутрь, чтобы согреться. Я привожу пример: возьмите курицу, засуньте ее в морозильник на ночь, а утром попробуйте разорвать ее голыми руками. Получится? А если перенести это еще и на масштабы лошади?

По словам эксперта, самую достоверную информацию о выживании нужно черпать из научных, а не художественных книг. Но и тут нужно быть осторожным.

- Я бы рекомендовал книгу «Остаться в живых. Психология поведения в экстремальных ситуациях» (автор - американский журналист, исследователь психологии выживших Лоуренс Гонсалес, - Авт.). Есть труды Виталия Воловича «Человек в экстремальных условиях природной среды» (первые издания - начала 1980-х, - Авт.). При этом есть множество свежих изданий, которые либо откровенно плагиатят старые труды, либо дают от имени нынешних «выживальщиков» бессмысленную, а то и опасную информацию, которая в реальных условиях человеку, оказавшемуся в природной среде, может только навредить. Поэтому читать лучше только проверенных авторов.