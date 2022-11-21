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Недвижимость21 ноября 2022 5:00

Фармацевтический ансамбль

В Москве продают здания, принадлежавшие до революции аптекарю Феррейну
Объекты расположены по адресу Кривоколенный пер., д. 12

Объекты расположены по адресу Кривоколенный пер., д. 12

ДОМ.РФ выставил на торги комплекс исторических зданий в Басманном районе Москвы, неподалеку от станции метро «Чистые пруды». Они входят в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы “В.К. Феррейн”». Названы в честь последнего дореволюционного владельца комплекса. Хотя история построек уходит еще в конец XVIII века — участок сменил много хозяев, и не раз перестраивался. Объект может быть интересен инвесторам за счет локации и отсутствия охранных обязательств.

В составе лота - право аренды четырех участков общей площадью 0,5 га и продажа восьми объектов общей площадью 8,2 тысяч кв. м. Объекты расположены по адресу Кривоколенный переулок, д. 12, стр. 2, 3, 4, 5, 8-9, 10, 11 и 13. Начальная цена лота — 575,17 млн рублей. Статус «выявленного объекта культурного наследия» дает большую свободу будущему собственнику, нежели обладание объектами со «строгим» охранным статусом памятника.

Фото: ДОМ.РФ

Фото: ДОМ.РФ

— Среди лотов, реализуемых ДОМ.РФ в регионах, есть действительно знаковые объекты. Наша главная задача здесь остается неизменной: важно вдохнуть в неиспользуемые территории вторую жизнь. Представленный ансамбль расположен в перспективной локации. Особенностью лота является отсутствие охранных обязательств, что, соответственно, не налагает на нового собственника строгих ограничений по эксплуатации, хотя соблюдать определённые нормы будет необходимо, — объясняет директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Победитель аукциона получит дом, в котором жил фармацевтический магнат Владимир Феррейн. Его возвели на основе купеческих палат XVII века. Также в составе лота -лабораторный корпус 1903 года постройки и служебный флигель, построенный в начале XIX века в классическом стиле. Прочие строения в разное время использовались как производственные и административные помещения. Часть из них в последние годы сдавалась под офисы. В шаговой доступности от ансамбля - знаменитый Чайный дом на Мясницкой, театр «Современник», деловой центр Торгово-промышленной палаты РФ.

Фото: ДОМ.РФ

Фото: ДОМ.РФ

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря 2022 года. Участников определят 21 декабря, а непосредственно аукцион состоится 23 декабря. Его «шаг» составляет 5,752 млн рублей — это примерно 1% от начальной цены.

В торгах могут принять участие не только компании (юрлица), но и индивидуальные предприниматели (ИП) и физические лица — обычные граждане. Основных условий для участия в торгах три:

зарегистрироваться на площадке электронных торгов Сбербанк АСТ;

иметь квалифицированную электронную подпись (без нее невозможно пройти регистрацию);

перечислить задаток в размере 20% от стартовой стоимости.

В день аукциона участники могут «перебивать» стартовое предложение. Посмотреть техническую документацию объекта, выписки из ЕГРН, ознакомиться с оригиналом извещения об аукционе и другими документами можно на сайте ДОМ.РФ.

НА ЗАМЕТКУ

На портале госкорпорации ДОМ.РФ есть раздел «Список торгов земли и объектов». Здесь публикуют информацию о предстоящих торгах по объектам, находящимся в федеральной собственности. Интуитивно понятный интерфейс площадки, тонкая сортировка предстоящих торгов по географическому признаку, цене, площади объекта и его виду позволяют потенциальным инвесторам быстро находить интересующие их лоты, изучить документацию, зарегистрироваться для участия в торгах.

Прямо сейчас готовятся аукционы по продаже одного из памятников эпохи конструктивизма (1930-е годы) - комбината газеты «Правда» в Москве, территории бывшей воинской части под Санкт-Петербургом, бывшего доходного дома в центре Владивостока… Всего на онлайн-площадке представлено около 300 объектов: здания, отдельные помещения, земельные участки, имущественные комплексы. Получить консультацию специалистов ДОМ.РФ можно по телефону 8 (800) 770-00-01.

СПРАВКА «КП»

Владимир Феррейн — фармацевт-миллионер

Владимир Феррейн

Владимир Феррейн

Фото: ru.wikipedia.org

Отец Владимира Феррейна был родом из Пруссии. Фармацевт начал свое дело в Москве — открыл аптеку, организовал производство лекарств. Предприятие успешно развил его сын.

Сегодня его бы назвали «королем фармацевтического бизнеса». Плантации лекарственных трав в Крыму и Московской губернии, сонм фабрик по производству стекла, химических и косметических препаратов. Одна из них как раз и располагалась в Кривоколенном переулке. В 1914 году «Товарищество В.К. Феррейнъ» имело годовой оборот в 7 млн рублей и штат сотрудников в 600 служащих и более тысячи рабочих. Реклама его предприятий, даже по современным меркам, — эпатаж. У его крупнейшей на тот момент в Европе «царь-аптеки» (Никольская ул., д. 19-21, стр. 2) выводили на прогулку медведя, а торговый зал «флагманского» предприятия по богатству убранства соревновался с домами первых лиц империи.

Из Москвы семья Феррейна уехала в 1917 году. Владимир Карлович скончался в Крыму в 1918-м, а его родственники вернулись в Германию.

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