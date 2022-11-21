Фармацевтический ансамбль

Объекты расположены по адресу Кривоколенный пер., д. 12

ДОМ.РФ выставил на торги комплекс исторических зданий в Басманном районе Москвы, неподалеку от станции метро «Чистые пруды». Они входят в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы “В.К. Феррейн”». Названы в честь последнего дореволюционного владельца комплекса. Хотя история построек уходит еще в конец XVIII века — участок сменил много хозяев, и не раз перестраивался. Объект может быть интересен инвесторам за счет локации и отсутствия охранных обязательств.

В составе лота - право аренды четырех участков общей площадью 0,5 га и продажа восьми объектов общей площадью 8,2 тысяч кв. м. Объекты расположены по адресу Кривоколенный переулок, д. 12, стр. 2, 3, 4, 5, 8-9, 10, 11 и 13. Начальная цена лота — 575,17 млн рублей. Статус «выявленного объекта культурного наследия» дает большую свободу будущему собственнику, нежели обладание объектами со «строгим» охранным статусом памятника.

Фото: ДОМ.РФ

— Среди лотов, реализуемых ДОМ.РФ в регионах, есть действительно знаковые объекты. Наша главная задача здесь остается неизменной: важно вдохнуть в неиспользуемые территории вторую жизнь. Представленный ансамбль расположен в перспективной локации. Особенностью лота является отсутствие охранных обязательств, что, соответственно, не налагает на нового собственника строгих ограничений по эксплуатации, хотя соблюдать определённые нормы будет необходимо, — объясняет директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Победитель аукциона получит дом, в котором жил фармацевтический магнат Владимир Феррейн. Его возвели на основе купеческих палат XVII века. Также в составе лота -лабораторный корпус 1903 года постройки и служебный флигель, построенный в начале XIX века в классическом стиле. Прочие строения в разное время использовались как производственные и административные помещения. Часть из них в последние годы сдавалась под офисы. В шаговой доступности от ансамбля - знаменитый Чайный дом на Мясницкой, театр «Современник», деловой центр Торгово-промышленной палаты РФ.

Фото: ДОМ.РФ

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря 2022 года. Участников определят 21 декабря, а непосредственно аукцион состоится 23 декабря. Его «шаг» составляет 5,752 млн рублей — это примерно 1% от начальной цены.

В торгах могут принять участие не только компании (юрлица), но и индивидуальные предприниматели (ИП) и физические лица — обычные граждане. Основных условий для участия в торгах три:

зарегистрироваться на площадке электронных торгов Сбербанк АСТ;

иметь квалифицированную электронную подпись (без нее невозможно пройти регистрацию);

перечислить задаток в размере 20% от стартовой стоимости.

В день аукциона участники могут «перебивать» стартовое предложение. Посмотреть техническую документацию объекта, выписки из ЕГРН, ознакомиться с оригиналом извещения об аукционе и другими документами можно на сайте ДОМ.РФ.

НА ЗАМЕТКУ

На портале госкорпорации ДОМ.РФ есть раздел «Список торгов земли и объектов». Здесь публикуют информацию о предстоящих торгах по объектам, находящимся в федеральной собственности. Интуитивно понятный интерфейс площадки, тонкая сортировка предстоящих торгов по географическому признаку, цене, площади объекта и его виду позволяют потенциальным инвесторам быстро находить интересующие их лоты, изучить документацию, зарегистрироваться для участия в торгах.

Прямо сейчас готовятся аукционы по продаже одного из памятников эпохи конструктивизма (1930-е годы) - комбината газеты «Правда» в Москве, территории бывшей воинской части под Санкт-Петербургом, бывшего доходного дома в центре Владивостока… Всего на онлайн-площадке представлено около 300 объектов: здания, отдельные помещения, земельные участки, имущественные комплексы. Получить консультацию специалистов ДОМ.РФ можно по телефону 8 (800) 770-00-01.

СПРАВКА «КП»

Владимир Феррейн — фармацевт-миллионер

Владимир Феррейн Фото: ru.wikipedia.org

Отец Владимира Феррейна был родом из Пруссии. Фармацевт начал свое дело в Москве — открыл аптеку, организовал производство лекарств. Предприятие успешно развил его сын.

Сегодня его бы назвали «королем фармацевтического бизнеса». Плантации лекарственных трав в Крыму и Московской губернии, сонм фабрик по производству стекла, химических и косметических препаратов. Одна из них как раз и располагалась в Кривоколенном переулке. В 1914 году «Товарищество В.К. Феррейнъ» имело годовой оборот в 7 млн рублей и штат сотрудников в 600 служащих и более тысячи рабочих. Реклама его предприятий, даже по современным меркам, — эпатаж. У его крупнейшей на тот момент в Европе «царь-аптеки» (Никольская ул., д. 19-21, стр. 2) выводили на прогулку медведя, а торговый зал «флагманского» предприятия по богатству убранства соревновался с домами первых лиц империи.

Из Москвы семья Феррейна уехала в 1917 году. Владимир Карлович скончался в Крыму в 1918-м, а его родственники вернулись в Германию.