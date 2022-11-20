«Потеряли сто тысяч убитыми»: военный эксперт из США заявил, что армия Украины оказалась на грани катастрофы

ВСУ отнюдь не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными Фото: REUTERS

Несмотря на то, что украинские власти не устают убеждать своих западных покровителей в грядущей «неизбежной перемоге» над Россией, все больше зарубежных экспертов склонны считать положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне военных действий катастрофическим.

Экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор сообщил Grayzone на YouTube-канале, что, согласно полученным им из разных надежных источников данным, ВСУ отнюдь не побеждают. «Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании и уже ничего не могут предложить. Им остается ждать, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. Это безумие», - считает эксперт.

Он также выразил мнение, что Россию «нельзя запугать и заставить подчиниться». И отметил, что недавний призыв к Киеву председателя Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездного генерала Марка Милли не мешкая начать с Москвой переговоры о мире свидетельствует о том, что американские военные отдают себе отчет в реальном положении дел в зоне боевых действий. А вот политики из администрации президента Джо Байдена напрасно повелись на заверения украинских властей в том, что они «скоро вернут все потерянные территории». Все это говорится Киевом лишь для того, чтобы заполучить новые миллиарды долларов.