Опубликованы последние кадры с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк

Анастасия Завротнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

В интернете стали распространяться фотографии Анастасии Заворотнюк, на которых актриса прекрасно выглядит и лучится здоровьем. Увы - они были сделаны не сейчас, а больше трех с половиной лет назад. Тогда Анастасия приехала в Ереван, чтобы принять участие в открытии ювелирного бутика. Вместе с нею приехала Анфиса Чехова. Это было последнее появление Анастасии Заворотнюк на публике: больше ее никто не видел, а через несколько месяцев стало известно, что у нее опухоль мозга - глиобластома.

Окружающие отмечали, что Анастасия выглядела печальной

Как нам удалось выяснить, разлетевшиеся сейчас по соцсетям и новостным сайтам кадры взяты из видеосъемки, вошедшей в программу канала НТВ «Новые русские сенсации» (эфир состоялся 4 апреля 2021 года). Кадры сопровождались комментарием организаторов мероприятия в Ереване. Они сообщили, что в ювелирном бутике Анастасия собиралась купить крестильный крестик для дочери Милы (та родилась в октябре 2018 года). Она примеряла украшения, вроде бы собиралась приобрести сережки…

Окружающие отмечали, что Анастасия выглядела печальной (это заметно и на видео), была довольно замкнутой. Все мероприятие заняло один день: Заворотнюк прилетела в Ереван, провела мероприятие, поужинала в хорошем ресторане и отправилась обратно в Москву.