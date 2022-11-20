Вячеслав Володин предложил увеличить траты на развитие Русского мира за рубежом на 500 миллионов рублей

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Досужие критики пишут: «Москва никак не работает с гражданами стран СНГ, близкими к нам в истории и культуре». Что, конечно, не так. Один из самых ярких примеров развития Русского мира в зарубежье — так называемые «совместные вузы».

Они созданы по межгосударственным соглашениям с четырьмя странами СНГ в постсоветскую эпоху и известны под названием «Славянских университетов»: Российско-Армянский — в Ереване; Белорусско-Российский — в Могилёве; Киргизско-Российский — в Бишкеке; и Российско-Таджикский — в в Душанбе. А в 2022 году достигнута договорённость об открытии аналогичного Российско-Туркменистанского вуза в Ашхабаде.

Сейчас в четырёх действующих «славянских университетах» учится почти 25 тысяч студентов, многие — на бесплатной основе. Учебный процесс — на русском языке, эти вузы — настоящий культурный мост между Москвой и новыми независимыми государствами. А ещё — кузница элит: например, нынешний президент Киргизии, Садыр Жапаров, некогда окончил юрфак того самого «Славянского университета» в Бишкеке.

Самое интересное — конечно, про деньги. Каждый из этих вузов учреждён и финансируется Россией вместе с государством-партнёром — но от 75% до 90% бюджета «Славянских университетов» выделяется именно из Москвы.

И вот депутаты Государственной Думы во главе с Председателям Вячеславом Володиным, верстая бюджет на следующий год, выступили с предложением: увеличить финансирование четырёх «славянских вузов» ещё на 500 миллионов рублей. Тем самым траты России на эти форпосты нашей культуры за рубежом в общей сложности составят примерно 1,5 млрд руб. Эти деньги пойдут на современное оснащение, зарплаты педагогам, научные исследования — такие как поиск новых методик преподавания русского для иностранцев.

Ранее, как писал сайт KP.RU, в ходе рабочей поездки в Баку осенью 2022 года Вячеслав Володин обсуждал с коллегами из республиканского парламента развитие русского образования в Азербайджане.