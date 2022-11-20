Лучшие наряды на осенней неделе моды Estet Fashion Week: Бледанс, Макеева и дочь Юлии Началовой вышли на подиум

Вера Алдонина выступила на неделе моды с той же песней, что и ее мама Юлия Началова четыре года назад на этом же мероприятии. Фото: пресс-служба.

В Москве прошла неделя моды Estet Fashion Week осень 2022. Показы ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов на этом мероприятии проводятся с 2011 года. В рамках 22-го сезона прошли показы дизайнеров одежды, ювелирных домов.

В этом году основные коллекции были от русских дизайнеров. Так ассоциация модельеров России представила патриотическую коллекцию. Итог можно подвести цитатой Сергея Зверева о мероприятии и перспективах нашей индустрии моды: «Кто на слуху сейчас из модельеров советского времени? Слава Зайцев, Валентин Юдашкин и Сергей Зверев, а дальше придется вспоминать… Я восторгаюсь тем, как на этой неделе моды открывают новых дизайнеров, как дизайнеры растут. Вижу, как они смелы и решительны. Российские дизайнеры войдут в топ-моду!»

Сергей Зверев спрогнозировал всплеск интереса к русским дизайнерам. Фото: пресс-служба.

А мы рассмотрели интересные образы наших звезд на мероприятии.

Эвелина Бледанс в экстравагантном наряде от дизайнера Надежды Шибиной. Здесь три тренда. Бархат – главный материал сезона, из которого стилисты рекомендуют шить платья и комбинезоны и на новогодние мероприятия, и в офис. Пальто, плащи, жилетки и платья тоже предпочитайте вот такие – стеганые. Теплая кепка подобного фасона – отличный головной убор, когда есть капюшон.

Эвелина Бледанс выгуливает на подиуме модные вещи — стеганые и бархатные. Фото: пресс-служба.

Наталья Гулькина также участвовала в показе Шибиной. У певицы Гулькиной есть модный интерес, оказывается она создает свои рюкзаки, сумки, поэтому делится идеями и наблюдает за дизайнерами. Гулькина вышагивала по подиуму в многослойном образе: вот так теперь модно.

Наталья Гулькина в многослойном наряде. Фото: пресс-служба.

Анастасия Макеева представила интересный образ: так на голове у актрисы была удивительная шляпка, похожая на креативный светильник. Наряд у артистки идеальный для предстоящих новогодних праздников – стилисты рекомендуют именно такие образы: из натуральных тканей, натуральных цветов, декольте вверху и многослойный низ. Макеева объяснила почему участвовала в показе дизайнера Татьяны Дорониной: «У нее новаторский взгляд. Татьяна дизайнер домашнего текстиля, она оформляла в моем загородном доме шторы, подушки, покрывала. Теперь из этих тканей она и сделала коллекцию одежды. Получилось круто». Идея дизайнера – образ женщины, как воплощение всех четырех времен года.

Анастасия Макеева представила коллекцию дизайнера Татьяны Дорониной. Фото: пресс-служба.

Вера Алдонина вышла на подиум не как модель, а чтобы исполнить песню для гостей мероприятия. 15-летняя девочка – актриса мюзиклов, обладательница гран-при международных музыкальных конкурсов. Вера Алдонина – дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Вера спела на этом мероприятии песню Уитни Хьюстон не случайно. Дочь Юлии Началовой объяснила: «Мама выступила здесь четыре года назад с этой же песней. И это придало мне уверенности». Вера Алдонина вышла на сцену в элегантном и нарядном платье: по мнению стилистов это отличный вариант для встречи нового года. Три тренда: черный цвет, отделка серебром, высокие перчатки из бархата.

Вера Алдонина в элегантном платье — стилисты признали, что это отличный вариант для встречи нового года: черный цвет, отделка серебром, высокие перчатки из бархата. Фото: пресс-служба.

«Лучшая коллекция» по итогам недели моды – у дизайнера Олеся Косоплеткиной, бренд Addicted to. Мы выбрали идеальный образ для встречи нового года: в моде вот такие большие пиджаки, которые фантазией дизайнера превращаются в вечерний костюм, благодаря актуальному тренду – часть образа создается из прозрачной ткани. Кстати, у вас есть время сшить вот такую модную деталь к празднику, чтобы превратить свой пиджак в праздничный костюм.