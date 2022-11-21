Анекдоты: У соседей родился сын, так и теперь в моей квартире есть своя стена плача

Есть два вида родственников: «Ура, вы пришли!» и «Ура, они не придут!»
* * *
Журналист берет интервью у миллионера:
- Что вам помогло добиться успеха?
- Убеждение, что сами по себе деньги не играют никакой роли. Важна только работа.
- И это убеждение помогло вам разбогатеть?
- Нет, я разбогател, когда сумел убедить в этом подчиненных.
* * *
- Как тебе удалось так похудеть?
- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...
- Что за крем?
* * *
В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо…
Сегодня в метро я выглядел, мягко говоря, странно.
* * *
- Какую суперспособность ты бы хотел?
- Платежеспособность.
* * *
Я сегодня не пошла в тренажерный зал. И это продолжается уже 5 лет.
* * *
Мужик с возмущением обращается к соседке:
- Да уберите наконец свою собаку. По мне уже блохи прыгают!
- Тузик, отойди от дяди, у него блохи.
* * *
Если ты назвал своего сына Петя, то уже не важно, как он назовет твоего внука, для всех окружающих он все равно будет просто Петрович.
* * *
Беседуют два русских миллионера в Лондоне:
- Ты в Темзе уже купался?
- Только голым и пьяным, а так - нет.
* * *
Музыка объединяет всех, кроме соседей.
* * *
- Отец, а где у вас в селе самогонку можно купить?
- Во-о-он, церковь видишь?
- Ну да. И?!
- Вот, кроме нее, везде!
* * *
Беседуют англичанин, француз и русский.
Англичанин:
- У нас произношение трудное. Мы говорим «инаф», а пишем «enough».
Француз:
- О-ля-ля, у нас-то как сложно! Мы говорим «Бордо», а пишем «Bordeaux».
Русский:
- Это все пустяки. Мы говорим «Чё?», а пишем: «Повторите, пожалуйста».
* * *
В отношениях один обязательно наглеет. Главное - успеть первым.
* * *
- Почему у тебя сапоги разные?
- Потому что продавцы в магазинах считают, что если они выставят один сапог, то его не украдут.
* * *
- Лучше виски в руке, чем журавль в небе!
- Может синица?
- Может, но лучше - виски!
* * *
Совершено нападение на инкассаторов, перевозивших гречку...