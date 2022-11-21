Анекдоты: У соседей родился сын, так и теперь в моей квартире есть своя стена плача

Есть два вида родственников: «Ура, вы пришли!» и «Ура, они не придут!»

* * *

Журналист берет интервью у миллионера:

- Что вам помогло добиться успеха?

- Убеждение, что сами по себе деньги не играют никакой роли. Важна только работа.

- И это убеждение помогло вам разбогатеть?

- Нет, я разбогател, когда сумел убедить в этом подчиненных.

* * *

- Как тебе удалось так похудеть?

- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...

- Что за крем?

* * *

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо…

Сегодня в метро я выглядел, мягко говоря, странно.

* * *

- Какую суперспособность ты бы хотел?

- Платежеспособность.

* * *

Я сегодня не пошла в тренажерный зал. И это продолжается уже 5 лет.

* * *

Мужик с возмущением обращается к соседке:

- Да уберите наконец свою собаку. По мне уже блохи прыгают!

- Тузик, отойди от дяди, у него блохи.

* * *

Если ты назвал своего сына Петя, то уже не важно, как он назовет твоего внука, для всех окружающих он все равно будет просто Петрович.

* * *

Беседуют два русских миллионера в Лондоне:

- Ты в Темзе уже купался?

- Только голым и пьяным, а так - нет.

* * *

Музыка объединяет всех, кроме соседей.

* * *

- Отец, а где у вас в селе самогонку можно купить?

- Во-о-он, церковь видишь?

- Ну да. И?!

- Вот, кроме нее, везде!

* * *

Беседуют англичанин, француз и русский.

Англичанин:

- У нас произношение трудное. Мы говорим «инаф», а пишем «enough».

Француз:

- О-ля-ля, у нас-то как сложно! Мы говорим «Бордо», а пишем «Bordeaux».

Русский:

- Это все пустяки. Мы говорим «Чё?», а пишем: «Повторите, пожалуйста».

* * *

В отношениях один обязательно наглеет. Главное - успеть первым.

* * *

- Почему у тебя сапоги разные?

- Потому что продавцы в магазинах считают, что если они выставят один сапог, то его не украдут.

* * *

- Лучше виски в руке, чем журавль в небе!

- Может синица?

- Может, но лучше - виски!

* * *

Совершено нападение на инкассаторов, перевозивших гречку...