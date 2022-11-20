Герой спецоперации «Z» младший сержант Шахпазов первым уничтожил гранатометчика

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ДАЛ ДИВЕРСАНТАМ БОЙ

Ефрейтор Владислав ПАВЛОВ

Ефрейтор Владислав ПАВЛОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции ефрейтор Владислав Павлов выполнял боевую задачу по тыловому снабжению общевойсковых подразделений российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских националистов. Противник, стремясь сорвать доставку средств материального обеспечения нашим военнослужащим в район активного ведения боевых действий, атаковал автомобильную колонну, в которой двигался Владислав. В результате минометных залпов украинских боевиков, головная и замыкающая машины были поражены и вышли из строя. Павлов в условиях непрекращающегося огня, несмотря на сложные погодные условия по бездорожью вывел автомобиль из зоны поражения в безопасное место. Отогнав автомобиль на безопасное удаление от колонны, Владислав обнаружил двух вооруженных стрелковым оружием боевиков, скрытно приближавшихся к колонне. Оценив ситуацию, Павлов вступил в бой с националистами и прицельным огнем уничтожил обоих боевиков. В результате проявленной смелости и решительности Владислава Павлова удалось отразить атаку противника, вывезти технику из-под огня и доставить материальные средства в заданный район».

ПЕРЕБИЛ УКРАИНСКИХ ЛАЗУТЧИКОВ

Старший лейтенант Рустам БАШИРОВ

Старший лейтенант Рустам БАШИРОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир роты заграждений старший лейтенант Баширов вместе с вверенным ему подразделением выполнял задачу по оборудованию переднего края обороны позиций батальонной тактической группы российских войск

В ходе выполнения задачи Рустам заметил диверсионно-разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении оборонительных рубежей наших подразделений. Быстро сориентировавшись в ситуации, Рустам отдал приказ подчиненным остановить группу противника. Завязался стрелковый бой. Четкие и грамотные приказы Рустама способствовали быстрой нейтрализации диверсионно-разведывательной группы противника, в итоге было уничтожено 13 националистов. Группа была полностью разбита.

Грамотные и решительные действия Баширова, позволили уничтожить группу противника без потерь среди личного состава, после чего российские инженеры продолжили оборудовать оборонительные позиции. В ходе наступления противника установленные ротой Баширова инженерные сооружения затрудняли, а в некоторых случаях останавливали движение техники и живой силы противника, не оставляя им путей для совершения маневра. В результате проявленного мужества, отваги и героизма были предотвращены возможности подхода противника на дистанцию открытия прямого огня и поражения личного состава, занятия более выгодных позиций подразделениями противника».

ПЕРВЫМ УНИЧТОЖИЛ ГРАНАТОМЕТЧИКА

Младший сержант Роман ШАХПАЗОВ

Младший сержант Роман ШАХПАЗОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения младший сержант Роман Шахпазов вместе со своим подчиненным личным составом выполнял задачу по охране мест хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы российских войск. Ночью Роман вел наблюдение за территорией, прилегающей к местам хранения имущества и боеприпасов.

Во время наблюдения Шахпазов обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Используя средства связи, Шахпазов своевременно доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по националистам. Осознавая возможность подрыва боеприпасов, Роман первым уничтожил гранатометчика. Несмотря на превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным Роман и его подчиненными. Благодаря мужеству и героизму младшего сержанта Шахпазова группе удалось сдержать диверсионно-разведывательную группу противника до прибытия основных сил, которые уничтожили украинских диверсантов».