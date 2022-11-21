Маск укрепляет трудовую дисциплину, а Тиньков клянет грабителей

Илон Маск продолжает бурную инновационную деятельность в компании Twitter. Фото: REUTERS

ПО СТОПАМ ПАВЛА I

Илон Маск продолжает бурную инновационную деятельность в компании Twitter. Он предложил сотрудникам компании интенсивно работать или увольняться. Рассудив, что работа не волк, в лес не убежит, многие сотни сотрудников предпочли увольнение.

Интерес русской общественности к нынешним масковым инновациям может объясняться тем, что хотя изобретатель по рождению южноафриканец, а по паспорту американец, - а ведь и ЮАР, и США во всех смыслах далеки от России, - в его мероприятиях есть нечто неизбывно русское. Известно предание о Петре I и беспечальном монастыре, каковое духовное учреждение царь-преобразователь решительно раскассировал - «Царь пьяницу поставил игуменом, а игумена выгнал шляться по трактирам и кабакам».

Но еще более точная аналогия тут может быть с Павлом I, мальтийским кавалером. К концу царствования его матушки Екатерины столичное офицерство совсем развратилось, пребывая в неге и безделье. Царственный Павел решил: «Мы это дело поломаем!» - и послал флигель-адъютанта сообщить гг. офицерам свою монаршую волю: «Государь император службою вашей весьма недоволен и приказал мне вам сказать, что за малейшую ошибку по службе в строю каждый из вас будет разжалован вечно в рядовые. Тот, кто с честью служил, с честью службу может оставить, словом, государь изволил сказать: «Ищите себе место». После кончины Л. И. Брежнева новый генсек Ю. В. Андропов объявил аналогичную кампанию по укреплению трудовой дисциплины.

Государь император, правда, не велел отлавливать гг. офицеров в банях, театрах и домах терпимости - тут Ю. В. Андропов его превзошел. Но с Маска станется устраивать подобные облавы среди сотрудников Twitter. Тут главное, чтобы они не устроили ему апоплексический удар.

ЯНДЕКС-ГРАБИТЕЛИ

Ведь судьба инноваторов часто бывает нелегкой. Если не в прямом физическом смысле (хотя и такое бывает - вспомним наши 90-е гг.), то в смысле имущественном. Основатель компании «Яндекс» А. Ю. Волож давно решил удалиться от зла и купить козла - уже несколько лет, как он проживает в Святой земле, а в качестве козла он приобрел домик в Голландии. Как он объяснил, чтобы «время от времени наслаждаться красивым городом Амстердамом».

Но счастье оказалось хрупким. Евроструктуры наложили на Воложа санкции, обвинив его в поддержке СВО на Украине. Госсанкции были укреплены санкциями частного порядка. Грабители (деликатно именуемые сквоттерами) захватили его домик, объясняя свой поступок неприятием СВО, а также протестом «против жадности олигархов и миллиардеров».

Справедливо видя в том денный грабеж, домовладелец понадеялся на защиту закона, однако голландский суд, как самый справедливый и гуманный суд в мире, принял сторону грабителей, мотивируя это тем, что Волож потратился на ремонт домика. Следственно, он намеревался отбить инвестиции, следственно, планировал извлечь выгоду. Что является недопустимым, поскольку он поражен во всех правах.

БЬЮТ НЕ ПО ПАСПОРТУ, А ПО МОРДЕ

Если можно открыто похищать имущество российских капиталистов, то уж тайное его похищение - дело вообще святое. Жертвой святого дела стал системный финансист О. Ю. Тиньков. Покуда он с семьей отдыхал на Мысе Св. Луки (Cabo San Lucas), что на мексиканском побережье Тихого океана, злодеи обнесли его тосканскую виллу в Форте-деи-Марми (в Форточках, как ласково говорят в тусовке), залезши туда через форточку и похитив часы, сумки и прочую утварь на сумму в полмиллиона евро. Тинькова не спасло даже то, что две недели назад он прилюдно отряс прах родины, отказавшись от русского подданства.

То ли мстительные российские власти подослали к нему секретных молодцов Петрова и Боширова, наслаждавшихся красотами Тосканы, то ли ladri были вполне себе туземные, исходившие из принципа «бьют не по паспорту, а по морде». Как писал А. С. Пушкин,

И ваши сени кочевые

В пустынях не спаслись

от бед,

И всюду страсти роковые,

И от судеб защиты нет.

Так что, с одной стороны, понятно откровение Дж. Байдена провожавшему его с Бали министру туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно: «Я хочу остаться тут подольше, я чувствую себя как дома и не хочу возвращаться в США». Т. е. «Для берегов отчизны дальней я покидаю край чужой - но как же не хочется». С другой стороны, Алеко в «Цыганах» тоже пытался устроить дауншифтинг, но ничего хорошего из того не вышло.