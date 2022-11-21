Вопрос дня: А вы что способны преодолеть ради достижения цели? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Деян Берич, снайпер с позывным «Деки», поправляется после контузии под Марьинкой:

- Я преодолел 5 пулевых ранений, сломанные ребра, выбитое плечо, вывих шеи... Сейчас лечусь. И если понадобится моя помощь Донбассу, России - снова поеду.

Александр Косарев, паралимпиец:

- Я ничего не готов преодолевать. Мне кажется, что это мотивация неправильная. Когда ты что-то преодолеваешь, ты больше начинаешь думать о препятствии, а не о цели.

Екатерина Сиванова, психолог:

- Мне приходится принимать сердцем много боли людей, которые приходят ко мне.

Светлана Ключкина, телерадиоведущая:

- Моей детской мечтой было стать телеведущей. В своем дворе я в 6 лет устраивала концерты для бабушек на лавочках. В школе пошла на театральные курсы. Потом стала активным блогером. И в итоге добилась своего.

Алексей «Лексус» Столяров, пранкер:

- Смотря какая цель. В вопросах страны и семьи никаких преград быть не должно. А ради нового розыгрыша-пранка приходится каждый раз преодолевать службы протокола и безопасности первых лиц.

Роман, читатель сайта KP.RU:

- Сколько поклонников своей одноклассницы Светки я одолел, чтобы добиться ее дружбы! А когда цели добился, Светка мне стала неинтересна - я уже влюбился в Лену. Но Светке благодарен. Ради нее я стал мастером спорта по боксу и отличником!

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