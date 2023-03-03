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Звезды2 марта 2023 22:50

Павел Деревянко вывел в свет новую девушку

Подруга 46-летнего актера как минимум на 20 лет младше его
Ирина СУХАНОВА
Очередную избранницу Павел Деревянко привел на премьеру своего нового фильма.

Очередную избранницу Павел Деревянко привел на премьеру своего нового фильма.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Деревянко с гордостью носит статус завидного жениха. 46-летний актер – убежденный холостяк, и даже рождение двоих прекрасных детей не заставило его поставить штамп в паспорте. Со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой актер расстался два года назад. С тех пор Павла не раз видели с новыми девушками. И, похоже, ни одну из них артист не считал серьезным увлечением. Очередную избранницу Деревянко привел на премьеру своего нового фильма «Беспринципные в деревне» - полнометражного продолжения сериала «Беспринципные», снятого по рассказам писателя Александра Цыпкина.

Павел сыграл одну из главных ролей в комедии «Беспринципные в деревне».

Павел сыграл одну из главных ролей в комедии «Беспринципные в деревне».

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В картине Павел сыграл одну из главных ролей. Пока артист позировал фотографам на красной дорожке, его спутница терпеливо дожидалась в сторонке, но потом заняла место рядом с ним в зрительном зале. Новая подруга Деревянко - эффектная блондинка, как минимум лет на 20 моложе его. Увидев, что их снимают вместе, актер заметно напрягся. Видимо, Павел не планировал представлять свою спутницу широкой публике и предавать отношения с ней огласке.

С матерью своих детей Дарьей Мясищевой Деревянко прожил более десяти лет. Актер то уходил из семьи, то возвращался к жене. Дарья - внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева, юрист по образованию. Несколько лет назад она открыла собственный бизнес – пекарню. В 2010 году у них с Павлом родилась первая дочь Варвара. Артист тогда жил отдельно и только навещал ребенка. В 2014 году у них появилась на свет вторая дочь Саша.

Судя по реакции, Павел не планировал представлять свою спутницу широкой публике и предавать отношения с ней огласке.

Судя по реакции, Павел не планировал представлять свою спутницу широкой публике и предавать отношения с ней огласке.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

После рождения девочки Павел переехал к Дарье и детям, однако уверял, что у них по-прежнему свободные отношения. Три года назад Деревянко намекнул, что собирается жениться на матери своих детей. Но потом опроверг сам себя и сказал, что их с Дарьей и так все устраивает. Вероятно, Мясищевой все же надоело такое положение дел, и она решила расстаться с закоренелым холостяком. По словам пары, они разошлись мирно, без скандалов и продолжают совместно воспитывать Сашу и Варвару.

- Мы действительно расстались, но чтобы вы поняли, как все это выглядит: мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы воспитываем детей, - заявили экс-супруги в совместном видео, снятом для соцсетей. - Мы партнеры, друзья, но больше не пара. Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. У нас все хорошо. Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Мы свободные и счастливые люди. Просто решили, что так будет лучше, чтобы не доводить до каких-то дурацких моментов.

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