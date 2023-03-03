Павел Деревянко вывел в свет новую девушку

Очередную избранницу Павел Деревянко привел на премьеру своего нового фильма. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Деревянко с гордостью носит статус завидного жениха. 46-летний актер – убежденный холостяк, и даже рождение двоих прекрасных детей не заставило его поставить штамп в паспорте. Со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой актер расстался два года назад. С тех пор Павла не раз видели с новыми девушками. И, похоже, ни одну из них артист не считал серьезным увлечением. Очередную избранницу Деревянко привел на премьеру своего нового фильма «Беспринципные в деревне» - полнометражного продолжения сериала «Беспринципные», снятого по рассказам писателя Александра Цыпкина.

Павел сыграл одну из главных ролей в комедии «Беспринципные в деревне». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В картине Павел сыграл одну из главных ролей. Пока артист позировал фотографам на красной дорожке, его спутница терпеливо дожидалась в сторонке, но потом заняла место рядом с ним в зрительном зале. Новая подруга Деревянко - эффектная блондинка, как минимум лет на 20 моложе его. Увидев, что их снимают вместе, актер заметно напрягся. Видимо, Павел не планировал представлять свою спутницу широкой публике и предавать отношения с ней огласке.

С матерью своих детей Дарьей Мясищевой Деревянко прожил более десяти лет. Актер то уходил из семьи, то возвращался к жене. Дарья - внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева, юрист по образованию. Несколько лет назад она открыла собственный бизнес – пекарню. В 2010 году у них с Павлом родилась первая дочь Варвара. Артист тогда жил отдельно и только навещал ребенка. В 2014 году у них появилась на свет вторая дочь Саша.

Судя по реакции, Павел не планировал представлять свою спутницу широкой публике и предавать отношения с ней огласке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После рождения девочки Павел переехал к Дарье и детям, однако уверял, что у них по-прежнему свободные отношения. Три года назад Деревянко намекнул, что собирается жениться на матери своих детей. Но потом опроверг сам себя и сказал, что их с Дарьей и так все устраивает. Вероятно, Мясищевой все же надоело такое положение дел, и она решила расстаться с закоренелым холостяком. По словам пары, они разошлись мирно, без скандалов и продолжают совместно воспитывать Сашу и Варвару.

- Мы действительно расстались, но чтобы вы поняли, как все это выглядит: мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы воспитываем детей, - заявили экс-супруги в совместном видео, снятом для соцсетей. - Мы партнеры, друзья, но больше не пара. Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. У нас все хорошо. Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Мы свободные и счастливые люди. Просто решили, что так будет лучше, чтобы не доводить до каких-то дурацких моментов.