64-летняя Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером

Мадонна. Фото: кадр видео.

У Мадонны – новый виток в отношениях. Не успела певица расстаться с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, как тут же с головой окунулась в очередной роман. 64-летняя поп-икона влюбилась в 29-летнего боксера Джоша Поппера.

Как сообщает источник Daily Mail, Джош тренирует одного из детей певицы. И, по словам инсайдеров, отношения тренера и мамы ученика из чисто деловых переросли в романтические. Мадонна даже опубликовала совместное фото с Поппером на своей странице в соцсетях. Правда, потом удалила его. А вот тренер общий снимок с Мэдж сохранил, и теперь его подписчики любуются нежными объятиями спортсмена с мировой легендой.

64-летняя поп-икона влюбилась в 29-летнего боксера Джоша Поппера. Фото: соцсети.

Судя по всему, Поппер – скромный парень. Во всяком случае, комментировать журналистам свой роман с певицей он не стал. Джош учился в университете Роуэн, где играл в американский футбол. Потом парень пытался безуспешно пробиться в Национальную футбольную лигу, после чего работал страховым агентом и занимался боксом. В 20202 году он открыл свой зал и начал работать в нем тренером.

С манекенщиком Эндрю Дарнеллом Мадонна начала встречаться в сентябре прошлого года. Эндрю был на 41 год младше звезды. «Еще один младенец», - шутили пользователи в соцсетях. Певица познакомилась с манекенщиком во время фотосессии для журнала «Paper». Все, кто в этот момент присутствовал на съемочной площадке, уверяют: между Эндрю и Мадонной сразу же проскочила искра. Позже они вместе пришли на концерт рэпера Rema в Нью-Йорке и отжигали на танцполе. Ради молодого любовника артистка покрасила волосы в розовый цвет и накупила нарядов, больше подходящих 16-летним девочкам.

Джош на 35 лет младше Мадонны. Фото: соцсети.

В недавнем интервью Мадонна призналась, что 60 лет - это не повод ставить крест на личной жизни. Певица говорит, что в свои годы просто одержима сексом. Она чувствует себя сексуальной и привлекательной, а своей главной ошибкой в жизни называет два замужества. Артистка была замужем за американским актером Шоном Пенном и британским режиссером Гаем Ричи.

У Мадонны двое биологических детей: дочь Лурдес она родила в 1996 году от фитнес-тренера Карлоса Леоне. Сына Рокко — в браке с Гаем Ричи. Певица и кинорежиссер с шумом развелись в 2008 году. Сына Дэвида Банду артистка усыновила в Малави в 2006 году, а тремя годами позже оформила опеку над еще одной малавийской девочкой — Мерси. В 2017 году власти Малави разрешили певице удочерить еще двух темнокожих девочек-сирот - Стеллу и Эстер.