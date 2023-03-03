"Чистокровные" доноры и чудовищная травля в Европе: Украина решила возродить расизм по всему миру

С 1 марта 2023 года прием донорской крови будет осуществляться при условии только если вы чистокровный украинец Фото: REUTERS

Пока американцы накачивают Украину вооружениями и деньгами вместе с толерантной Европой, свидомые украинцы уже перещеголяли своих учителей из числа гитлеровских нацистов. И Европе еще предстоит сделать это неприятное открытие – на Украине восторжествовал самый настоящий расизм в самой его гнусной форме. Преследование по этническому признаку стало там естественным поведением не только властей, но и, как принято говорить, простых и обычных людей. И они не скрывают этого не только дома, но и "в гостях".

- С 1 марта 2023 года прием донорской крови будет осуществляться при условии только если вы чистокровный украинец, - гласит объявление в одной из клиник "миста Львива", расположенной по адресу улица Ивана Огиенко, 5. - Иностранным гражданам быть донорами запрещено.

И вот тут гитлеровские нацисты сильно бы удивились. Потому что они не гнушались забирать кровь у советских граждан. А забор крови у детей в концлагерях на оккупированной территории для нужд Вермахта в нацистской Германии, вообще, был поставлен на поток.

Немцы, конечно, вошли в историю еще и изобретением черепомерок для выявления степени арийскости, но украинцам такой инструмент не нужен. У них есть слово "паляныця", которым они определяют степень украинскости нижней челюсти. Дескать, не украинец никогда не сможет правильно пройти этот тест.

И это не единичный случай. В семейных женских чатах идет активное обсуждение: "Муж вернулся из русского плена. Его там раненого лечили, переливали ему москальскую кровь. После его возвращения половой жизнью с ним не живу. Что делать?" И ответное резюме от сочувствующих украинских женщин: "Разводись!" Типа, пусть бы он лучше сдох в том плену?

Украинские беженцы, вернее, "бешенки", стремятся и в странах, которые их приютили, навести собственные укрорейховские порядки.

В Дании в городе Хельсингёр, в котором "зажигал" по ходу пьесы принц Датский Гамлет, пристававший ко всем со своим вопросом "Быть или не быть", беженки устроили настоящий скандал, однозначно решив в пользу "не быть". Украинские матери, направившие своих детей в местную школу, с ужасом обнаружили, что одна из учительниц в этой школе "имеет русские корни". И что? Правильно – потребовали немедленно ее уволить.

- Мой сын не вернется в эту школу, пока русская не прекратит в ней работать, - заявила одна из таких матерей, украинка Ульяна Ставинога. Другая, Диана Чинба охарактеризовала работу учительницы как "неуважение по отношению к украинским детям". И нашла поддержку в своей этнической общине.

Но – не сложилось. Мэр города в ответ заявил, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку, а кроме того, эта учительница проживает в Дании уже более 30 лет и является подданной королевы Дании Маргрете II (в Дании монархия, а потому датчане, равно как и англичане, являются не гражданами, а подданными своих монархов – прим. авт.). Школа, в свою очередь, направила украинкам письмо, предложив прекратить "грубые выходки в отношении преподавательницы" и "чудовищную травлю". В общем, украинкам тут обломилось. Но история дошла аж до датского телевидения, на одном из каналов которого и была рассказана.

Здесь, безусловно, можно спросить тех же датчан и прочих европейцев, которые стали практиковать "отмену русской культуры", чего они еще хотели после этого? После того, как сами начали эту волну и стали потворствовать расистским выходкам украинцев. Все логично.

И если в Европе будут продолжать потворствовать украинскому нацизму, то рано или поздно (скорее, первое, чем второе) этот самый украинский нацизм Европе придется почувствовать на своей собственной шкуре. В мире международных отношений на высоком государственном уровне это уже произошло. Запыхавшаяся Европа уже служит на посылках у Зеленского и его команды. Но ставит в услужение им и народы своих собственных стран. "Зиг Хайль" сейчас звучит по-украински: "Слава Украине! Слава нации!"