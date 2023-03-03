Десятки миллионов треков и эксклюзивы в новой рекламной кампании VK Музыки

VK Музыка запустила масштабную рекламную кампанию, в её центре — эксклюзивные премьеры, доступные только в сервисе, и огромная библиотека музыки. Героями имиджевого ролика «Место встречи с новой музыкой» стали Гуф, ANNA ASTI, Элджей, ANIKV и Ramil’.

VK Музыка — это многообразие контента и возможность легко открывать для себя новую музыку. Пользователям сервиса уже доступны десятки миллионов треков самых разных направлений и жанров. В день старта кампании библиотека VK Музыки пополнилась рядом эксклюзивов — сразу три артиста, которые приняли участие в кампании, выпустили новые альбомы. Их можно послушать только в VK Музыке в течение месяца.

2022 год зажег новую звезду — это ANIKV, которая выпустила новый альбом BROKEN SEASON. В релиз вошли совместные треки с MAYOT и LIL KRYSTALLL.

«Альбом получился насыщенным и лёгким, несмотря на его название. Фит «Таю» с MAYOT один из любимых треков на альбоме. Мне нравится быть разной, меняться внешне и в музыкальном плане, в этом можно убедиться, послушав мой релиз», — рассказала ANIKV.

Элджей представил первый после трехлетнего перерыва релиз «Sayonara bоль», который с нетерпением ждут поклонники. Вместе с долгожданным релизом ВКонтакте появились эксклюзивные стикеры, которые пользователи могут получить прослушивая альбом.

«Концепция альбома — это поиск нового себя и импульса для движения дальше. Боль как связывающая нить этого трехлетнего пути и всех песен в альбоме. Пренебрегать ею не стоит, принять и отпустить, считаю лучшим вариантом, чтобы идти дальше», — рассказал Элджей.

Ramil’ выпустил альбом «Молодой», который также можно послушать только в VK Музыке: «Это особенный альбом. Ему нужно будет время, чтобы проникнуть в сердца людей. Я уверен, как только артист перестает экспериментировать со звуком и искать что-то новое, это начало дороги к стагнации. Нужно рисковать, искать, придумывать, создавать что-то необычное — только так любой артист растет как творческая единица», — рассказал Ramil’.

Впервые за свою творческую деятельность в глобальной кампании принял участие Гуф, кадры с которым открывают имиджевый ролик. Еще одной героиней видео стала ANNA ASTI — певица 2022 года по версии VK Музыки.

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK:

«В новой кампании VK Музыки мы продолжаем раскрывать креативную платформу "VK Место Встречи".«Место встречи с новой музыкой», слоган нашей рекламной кампании, подчеркивает многообразие контента и возможность открывать для себя новых исполнителей и новые треки любимых артистов через эксклюзивные релизы. Креативы выполнены в уже знакомой стилистике бренда VK Музыка — современного и молодежного музыкального сервиса».

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента:

«Многие музыканты, которые стали суперзвёздами, начинали свою карьеру ВКонтакте — здесь они выпускали свои первые треки и альбомы. На нашей платформе традиционно больше слушают русскоязычную музыку. Поэтому нам важно продолжать сотрудничество как с состоявшимися большими артистами, так и с новичками, которым нужна поддержка многофункциональной площадки. Сегодня пользователи VK Музыки самыми первыми могут услышать эксклюзивы и много новых интересных релизов».

В VK Музыке любые треки доступны без подписки. С подпиской же пользователи могут слушать треки без рекламы, с выключенным экраном и офлайн.

Ранее в VK Музыке появились Тексты песен. Новая функция доступна в приложении VK Музыка и ВКонтакте на iOS и Android, а также в десктопной версии социальной сети и охватывает большую часть наиболее популярных у пользователей песен. Также был запущен раздел Подкасты, который объединил разнообразный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу.