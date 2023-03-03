Звоните по объявлениям внутри приложения. Как обезопасить себя, покупая вещи на онлайн-платформах

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Миллионы россиян привыкли покупать и продавать вещи онлайн. Перед тем, как приобрести что-то в магазине, многие сперва смотрят, по какой цене можно найти тот или иной товар на платформах с объявлениями. Зачастую даже новые вещи оказываются дешевле – а иногда их больше негде найти. Чтобы обезопасить сделки в Сети, платформы придумывают различные способы. Например, один из самых надежных сейчас – звонки по объявлению внутри приложения Авито. Потенциальный покупатель видит внутри объявления в мобильном приложении кнопку “Позвонить” без указания номера, как в любом другом мессенджере. Но общение при этом происходит в закрытом и защищенном канале связи.

Данная функция пришлась многим по душе. Оказалось, что количество онлайн-звонков, совершаемых внутри приложения, достигло 1 миллиона в день. В сравнении с годом ранее, этот показатель вырос в 18 раз. Еще одно любопытное наблюдение – функцией «Позвонить» покупатели пользуются на 20% чаще, чем при обычном показе номера. Что касается выбора товаров, то чаще всего люди предпочитают обговаривать детали сделки, выбирая вещи в разделах Товары, Запчасти и Авто.

Эксперты пояснили, чем связана популярность данной функции.

1. Двусторонняя защита персональный данных.

При звонке через приложение отображается имя человека, зарегистрированного на платформе, и его рейтинг, еще видна информация по объявлению, которое заинтересовало звонящего. Но личные телефоны остаются неизвестными.

2. Защита от спама.

- Многие люди не отвечают на звонки с незнакомых номеров или перезванивать на них, так как опасаются спама. В случае с использованием онлайн-звонка через приложение такой проблемы нет, так как в журнале вызовов отображается вся открытая информация о звонящем, - отметил руководитель коммуникационных продуктов в Авито Евгений Троицкий.

3. Экономия времени и денег.

- Обе стороны экономят и время, так как не нужно запоминать, кому принадлежит тот или иной номер или записывать его в список контактов, и деньги - не приходится оплачивать минуты разговора вне зависимости от местонахождения собеседника, - добавил Евгений Троицкий.

4. Удобство.

В мессенджере сохраняется не только история переписки, но и данные по звонкам. Если человек пропустил входящий, информация о пропущенном звонке отобразится внутри мессенджера на платформе, даже если в момент звонка у него не работал интернет.