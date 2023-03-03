Последствия атаки украинских диверсантов в Брянской области на мирных людей показала ФСБ на видео

Украинские националисты расстреливали машины в упор из автоматов и минировали пути своего отхода минами НАТО

ФСБ России опубликовала кадры из Брянской области, где можно увидеть последствия нападения украинских диверсантов на мирных граждан. На кадрах погибшие водители двух машин, которые были расстреляны в упор из автоматического оружия с близкого расстояния.

- Расстрел явно демонстративный, так как никакой опасности для них гражданские автомобили не могли нести. За рулем были пенсионеры. Один из них вез детей, - отмечают в ведомстве.

Как мы уже знаем, в результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», - отметили в ФСБ России.

Отметим, что судя по кадрам диверсанты, пробежав от украинской границы не более километра, расстреляли две машины с мирными жителями и детьми из автоматов и гранатомета, сняли свои пропагандистские ролики, а затем бежали обратно, минируя пути отхода противотанковыми и противопехотными минами.

Противопехотные мины с датчиками на движение они приматывали к березам скотчем. Такие мины и штатные датчики используются диверсионными подразделениями стран НАТО. Как стало известно "КП" диверсанты совершили в поселке убийства гражданских только для того, что бы заманить за собой в лес бойцов спецназа таким образом, чтобы они попали в минную ловушку. Наемникам киевского режима даже не хватило смелости, чтобы вступить в открытый бой с российскими военнослужащими...

О том, что натворили украинские бандиты в Брянской области подробно рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Все, на что диверсанты были способны — разбросать мины-ловушки и открыть огонь по жителям. Вопреки заявлениям ВСУ, что Украина-де не воюет с обычными гражданами, все погибшие — именно мирные люди. В их числе водитель «Нивы» Леонид Голованов, который вез детей в школу. (Когда машина угодила в засаду у с.Любечане и была обстреляна, он сумел вырваться, хотя и получил смертельные ранения. Истекая кровью, Голованов доехал 6 км. до ближайшего села, где и умер. Дети (один мальчик ранен) были спасены этим отважным человеком, который, уверен, заслуживает посмертной награды.) Еще один мирный житель — был расстрелян прямо в своей машине: вероятно, он также не стал останавливаться по требованию боевиков»

Во время погони за украинскими бандитами у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии.

Хинштейн уточнил, что четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.