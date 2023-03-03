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3 марта 2023 9:15

Сбежавшего в США лидера "Ногу свело" в России разыскивают за долги

Судебные приставы разыскивают лидера "Ногу свело" Максима Покровского за долги на 139 тысяч рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Много лет Покровский не выплачивал доходы владельцам фонограмм группы

Много лет Покровский не выплачивал доходы владельцам фонограмм группы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году Максим Покровский окончательно отбыл в Америку, которую уже несколько лет называет своим вторым домом. Раньше, мол, музыкант разрывался между Нью-Йорком, куда перевез жену и детей, и Москвой, где родился и вырос. При этом прощаться с Россией не спешил: колесил здесь с гастролями, выступал на фестивалях и корпоративах - одним словом, вовсю зарабатывал на свою американскую мечту.

Но с 24 февраля прошлого года на двух стульях уже не усидишь. Теперь лидер "Ногу свело" пытается стать своим в модной антироссийской повестке - записывает песни и клипы о Незалежной, регулярно участвует в митингах и оскорбляет россиян. Дом у Покровского теперь один - и это таунхаус в Нью-Йорке, купленный в ипотеку.

Между тем, в районе Митино на Северо-Западе Москвы у певца осталась квартира, за которую он, судя по всему, давно не платил. Так, по данным KP.RU, в середине февраля управляющая компания выиграла суд у знаменитого должника, который недоплатил по коммуналке 87 тысяч рублей - соответствующее исполнительное производство возбудили судебные приставы. Кроме того, по налогам, исполнительским сборам и другим платежам Покровский должен еще 52 тысячи рублей. Общая сумма задолженности музыканта - 139 тысяч: при таких цифрах, будь он в России, выезд за рубеж был бы невозможен.

Впрочем, в Штатах у лидера "Ногу свело" тоже не всё гладко. По ипотеке он должен выплатить еще 539 тысяч долларов (это около 41 млн рублей по текущему курсу). А кроме того, бывшие коллеги требуют денег: якобы много лет Покровский не выплачивал доходы владельцам фонограмм группы.

- С продаж альбомов он мне должен денег. Девятый год пошел, никак не может отдать, - рассказал на днях один из основателей и бывший барабанщик группы "Ногу свело!" Антон Якомульский и обратился к экс-коллеге. - Ты просто мелкий кидала. На твоем место я бы замолчал и больше не открывал свой рот!

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