Сбежавшего в США лидера "Ногу свело" в России разыскивают за долги

Много лет Покровский не выплачивал доходы владельцам фонограмм группы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году Максим Покровский окончательно отбыл в Америку, которую уже несколько лет называет своим вторым домом. Раньше, мол, музыкант разрывался между Нью-Йорком, куда перевез жену и детей, и Москвой, где родился и вырос. При этом прощаться с Россией не спешил: колесил здесь с гастролями, выступал на фестивалях и корпоративах - одним словом, вовсю зарабатывал на свою американскую мечту.

Но с 24 февраля прошлого года на двух стульях уже не усидишь. Теперь лидер "Ногу свело" пытается стать своим в модной антироссийской повестке - записывает песни и клипы о Незалежной, регулярно участвует в митингах и оскорбляет россиян. Дом у Покровского теперь один - и это таунхаус в Нью-Йорке, купленный в ипотеку.

Между тем, в районе Митино на Северо-Западе Москвы у певца осталась квартира, за которую он, судя по всему, давно не платил. Так, по данным KP.RU, в середине февраля управляющая компания выиграла суд у знаменитого должника, который недоплатил по коммуналке 87 тысяч рублей - соответствующее исполнительное производство возбудили судебные приставы. Кроме того, по налогам, исполнительским сборам и другим платежам Покровский должен еще 52 тысячи рублей. Общая сумма задолженности музыканта - 139 тысяч: при таких цифрах, будь он в России, выезд за рубеж был бы невозможен.

Впрочем, в Штатах у лидера "Ногу свело" тоже не всё гладко. По ипотеке он должен выплатить еще 539 тысяч долларов (это около 41 млн рублей по текущему курсу). А кроме того, бывшие коллеги требуют денег: якобы много лет Покровский не выплачивал доходы владельцам фонограмм группы.

- С продаж альбомов он мне должен денег. Девятый год пошел, никак не может отдать, - рассказал на днях один из основателей и бывший барабанщик группы "Ногу свело!" Антон Якомульский и обратился к экс-коллеге. - Ты просто мелкий кидала. На твоем место я бы замолчал и больше не открывал свой рот!