Сергей Лавров: Россия более 10 лет предупреждала Запад. «Ребята, то что вы делаете, кончится очень плохо»

Сергей Лавров принял участие в международной политической конференции Raisina Dialogue Фото: REUTERS

После встречи глав МИД стран, входящих в состав G20, министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в международной политической конференции Raisina Dialogue. В ее рамках прошла пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства. «КП» приводит ключевые заявления Сергей Лаврова.

О Минских соглашениях

Минские соглашения предполагали особый статус для небольшой части востока Украины. Сейчас эта очень небольшая территория контролируется российской армией. Очень маленькая. Но они не сделали этого. Потому что предполагалось, что особый статус этих небольших территорий будет включать в себя возможность писать и использовать русский язык. <…> Кстати, точно такой, почти такой же статус, был обещан косовским сербам в 2014 году, за два года до минских соглашений. Та же история, тот же обман. Обман Сербии в том, что касается сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обман России в том, что касается минских договоренностей.

Об «эксклюзивном» праве США

Если вы верите, что у США есть право объявлять угрозой для их национальных интересов любую страну на свете, как они поступили с Югославией, Ираком, Ливией, Сирией – в десяти тысячах километров через Атлантический океан – и вы не задаете им никаких вопросов. В то время как Россия не за ночь, как они сделали это в Ираке и других местах, а в течение более 10 лет предупреждала их: «Ребята, вы занимаетесь тем, что закончится очень плохо». И не через океан, а прямо на наших границах, на территориях, где русские жили на протяжении веков. Так если это не двойные стандарты, то я не министр.

Об энергополитике России

Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата Западом против нас с использованием украинцев, конечно, повлияла на политику России, включая энергетическую политику. Если говорить прямо о том, что изменилось, то мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе. <…> Россия будет ориентироваться на надежных партнеров таких как Индия, Китай.

О терактах на «Северных потоках»

Мы не позволим никому снова взорвать газопроводы. К слову, мы просили о расследовании, и этот запрос был отклонен. Американцы назвали это нонсенсом. А когда Сеймур Херш представил свое расследование, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев.