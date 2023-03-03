Сергей Сизарев, директор Фонда поддержки экологических инициатив «ЮНЭКО»: «В нашем доме мы сами должны убираться, ничего зазорного в этом нет»

Фото Алексея Иванова

1 – 3 марта в Сколково проходит форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее в России мероприятие в поддержку национального проекта «Экология». О развитии экологических образовательных проектов в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказал директор Фонда поддержки экологических инициатив «ЮНЭКО» Сергей Сизарев.

«НЕ МУСОР, А ПРОДУКТ»

- Сергей, вы приняли участие в сессии, которая была посвящена экологической грамотности и образованию в России. Давайте подведем итоги.

- Сессия прошла очень динамично. Экологическая грамотность, я считаю, должна закладываться уже с малых лет нашим юным, подрастающим гражданам. На сегодня отношение к окружающей среде зависит от каждого из нас. Президент, обращаясь к Федеральному собранию, отметил, что Россия была, есть и будет страной, где экологии уделяется огромное внимание.

- А сами дети к вопросам экологии как относятся?

- Никак не относятся, если не просвещать. В данной ситуации взрослым необходимо проводить большую образовательную работу. Детям младших классов такие вопросы необходимо доносить в игровой форме. У нас в планах создать классы юных экологов «ЮНЭКОВ». Если рассказывать детям, что мусор необходимо разделять, то есть не сбрасывать все в одну корзину, они уже с детства будут понимать, что мусор нельзя называть мусором. Это продукт, который после переработки снова становится полезным, что относится и к пластику, и к алюминию, и к дереву, и к бумаге. То есть вся та упаковка, которую мы используем, может перерабатываться и получать вторую жизнь.

Сейчас большие усилия прилагаются для того, чтобы переработку упаковки сделать массовым явлением. Если говорить глобально, планета – наш дом, и мы должны сами заботиться об этом.

- Поговорим о стране в целом. Как развивается экологическая повестка в России?

- Очень активно! Сегодня на форуме обсуждали проект «Росатома» по разработке и утилизации особо опасных промышленных отходов. В России планируется создать 7 технопарков, два из которых уже вводятся в эксплуатацию. Причем, это лишь один из элементов глобальной задачи.

А если смотреть частности… Наши города-миллионники впереди планеты всей. Развивают электрический транспорт (вспомним ту же Москву), власти начинают оперативно реагировать на обращения граждан, особенно когда идет речь о возникновении стихийных свалок. Увеличилось количество проверок и контроля за выбросами и сбросами. Но это конечно на сегодня комплекс мер который обусловлен как действиями властей, так и простых граждан. Даже у нас на сайте есть блок «обращения граждан». И к нам приходят запросы для проверки, что для нас очень приятно и важно. Это говорит о том, что люди включились в эту работу, и безучастных все меньше.

СПОРТ И ЭКОЛОГИЯ – ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

- Расскажите о тех проектах, в которых ваш фонд принимает участие?

- Нашему фонду всего несколько месяцев, но мы идем вперед. У нас есть несколько интересных проектов. Один из главных - совместно с Волжским государственным университетом водного транспорта разрабатываем и практически реализовываем технологии подъема и утилизации судов транспортного флота, затонувшие во время Великой Отечественной войны. Это насущная необходимость, которая позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Вторым важным проектом является развитие экологической грамотности. Я считаю, что сегодня самое главное – это просвещение молодежи. В планах создать молодежное экологическое движение, воспитать в ребятах культуру бережного отношения к природе, в частности к животным.

Ну и конечно спорт. 26 марта мы проведем мероприятие в республике Тыва, это будет вечер бокса на кубок «ЮНЭКО». Для нас спорт и экология - две стороны одной медали. Мы стараемся приобщить детей и подростков к систематическим занятиям спортом, сформировав навыки здорового и экологичного образа жизни.

Наш фонд принимает участие и в инновационных IT-проектах, таких как программно-аппаратные комплексы для оптимизации хранения информации на базе алгоритмов сжатия данных, что повышает эффективность систем хранения данных, тем самым снижая затраты и уменьшая негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, у нас в планах организация экологических лагерей, которые будут находиться в ближайшем Подмосковье. Это проект как для детей, так и взрослых. У нас большая проблема с преподавательским составом. Его необходимо развивать.

- «ЮНЭКО» - фонд международный. Насколько понимаю, вам удается развивать связи и с зарубежными коллегами?

- Мы только начинаем их нарабатывать. Недавно мы подписали соглашение с Международным альянсом стратегических проектов БРИКС о взаимовыгодном международном сотрудничестве в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. Приезжали представители африканских стран, с которыми мы также подписали соглашение о том, что они будут являться представителями фонда «ЮНЭКО» в Западной и Центральной Африке.