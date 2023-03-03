Айсен Николаев: «Я горжусь тем, что якутяне вместе оказывают всю возможную помощь участникам специальной военной операции и их семьям»

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

«Я горжусь тем, что якутяне вместе оказывают всю возможную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Горжусь тысячами активистов и волонтеров из всех уголков нашей огромной республики. Они по велению сердца поддерживают соотечественников, поддерживают жителей Донбасса, новых российских регионов», – сказал Айсен Николаев.

Глава республики отметил рост промышленного производства в Якутии. В добывающих отраслях достигнуты рекордные показатели. Мощный импульс для развития получили несырьевые и инновационные индустрии.

«Почти 470 тысяч трудящихся республики – это огромная сила, и сейчас пришло время добиваться высокого качества и производительности нашего труда», – призвал Айсен Николаев объединить мощь крупных промышленных компаний, усилия аграриев, нарастить активность малого бизнеса, самозанятых и тем самым ускорить развитие экономики.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Руководитель республики обратился с трибуны Гражданского форума и к представителям местного самоуправления как к власти, которая ближе всего к людям.

«Нужно доходить до каждого, кто нуждается в поддержке, кто хочет работать и менять свою жизнь к лучшему. Нужно не на словах, а на деле быть инициатором - предлагать людям возможности обучения и переквалификации, возможности трудоустройства.В том числе, по нашим республиканским проектам, таким как, например, «Местные кадры – в промышленность», – отметил Ил Дархан.

Предпринимателей Айсен Николаев призвал к использованию всех возможностей, которые появились в ходе реализации программ импортозамещения. Новые условия открывают для бизнеса широкие перспективы для развития собственного производства. Российский рынок нуждается в качественной отечественной продукции, и в продуктах питания, и в высокотехнологичных товарах.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Вдохновлять людей на единение и созидание, убежден Айсен Николаев, способны лидеры общественного мнения Якутии.

«Цементировать, сплачивать общество, выстраивать крепкое партнерство с властью и бизнесом – вот мое главное ожидание от вас», – обратился Айсен Николаев к гражданским активистам.

Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

НАША СПРАВКА

Гражданский форум «Человек труда — новые вызовы и возможности» приурочен к Году труда в республике. Мероприятие организовано Общественной палатой Якутии и региональным министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. В его работе участвовали более тысячи общественников.

В ходе дискуссий участники форума обсудили финансирование гражданских инициатив, вопросы взаимодействия некоммерческого сектора и власти при защите интересов человека труда, проблемы продвижение отечественных товаров. Особое внимание было уделено воспитанию патриотизма и формированию духовно-нравственных ценностей в современном российском обществе.

Результаты дискуссий и инициативы будут отражены в итоговой резолюции форума. Ее включат в ежегодный доклад Общественной палаты Якутии о состоянии гражданского общества в регионе, а все предложения общественных лидеров будут внесены в администрацию главы и правительства республики.