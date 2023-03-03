Дмитрий Песков: Вся страна гордится героизмом мальчика и мужчины, которые совершили подвиг в Брянской области

Дмитрий Песков - пресс-секретарь Президента России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 3 марта, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля вопросы, связанные с террористическим актом украинских неонацистов на Брянщине 2 марта

…- Дмитрий Сергеевич, по вчерашним событиям проходила информация, что совершили подвиг два человека. Мальчик, который открыл дверь автомобиля во время обстрела, и благодаря этому спаслись дети. И потом - мужчина вез в автобусе детвору, и, когда напали террористы, он вывез ребятишек из-под обстрела, но сам потом скончался от ран. И вчера говорилось о том, что мальчик и мужчина будут удостоены правительственных, государственных наград. Известно ли что-то об этом? Как к этому относятся президент, наградной отдел Кремля?

- Слушайте, разумеется, мы все - и в Кремле, и президент, мы восхищены этими героическими поступками - и мальчика, и этого мужчины, - сказал Песков. - Вся страна гордится ими.

Я думаю, разумеется, каким-то образом их героизм будет отмечен.

- И мы запомним их фамилии, я думаю.

- Безусловно.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.

В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 10-летнего мальчика Федю, который спас двух детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, непременно представят к награде.

А о подробностях по ТВ рассказала мать школьника.

Ее сына вместе с двумя девочками везли в школу, но украинские боевики открыли огонь по автомобилю. Водитель погиб на месте, а дети остались один на один с украинскими террористами. 10-летний Федя помог школьницам выбраться из автомобиля и спас их.

Сам Фёдор, как сообщают СМИ, с ранением добирался на попутках до знакомой своей мамы, которые ему вызвали скорую помощь.